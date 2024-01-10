Генпрокурор: Государство не может качественно расследовать уголовные дела

Сегодня, 10 января, комиссия ознакомилась с планируемой реорганизацией Службы государственных доходов (VID), которая предусматривает отделение правоохранительных органов - Управления налоговой и таможенной полиции и Управления внутренней безопасности. Депутатам реорганизацию представил министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), который также призвал к долгосрочному обсуждению с МВД вопроса о создании Бюро по борьбе с экономическими преступлениями или аналогичного учреждения.

Стуканс выразил поддержку реорганизации и заявлению Ашераденса, хотя, по его мнению, следует рассмотреть возможность консолидации и других правоохранительных органов.

"Могу сказать даже больше - ситуация с правоохранительными органами в Латвии на данный момент неудовлетворительная, государство не в состоянии обеспечить качественный, разумный и эффективный процесс расследования. Мы видим, что серьезных дел очень мало или нет вообще", - подчеркнул Стуканс.