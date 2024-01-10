Генпрокурор: Государство не может качественно расследовать уголовные дела

Нынешняя ситуация с правоохранительными учреждениями в Латвии неудовлетворительная, государство не в состоянии обеспечить качественное расследование уголовных производств, а серьезных дел очень мало, признал в среду, 10 января, на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Сегодня, 10 января, комиссия ознакомилась с планируемой реорганизацией Службы государственных доходов (VID), которая предусматривает отделение правоохранительных органов - Управления налоговой и таможенной полиции и Управления внутренней безопасности. Депутатам реорганизацию представил министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), который также призвал к долгосрочному обсуждению с МВД вопроса о создании Бюро по борьбе с экономическими преступлениями или аналогичного учреждения.
Стуканс выразил поддержку реорганизации и заявлению Ашераденса, хотя, по его мнению, следует рассмотреть возможность консолидации и других правоохранительных органов.
"Могу сказать даже больше - ситуация с правоохранительными органами в Латвии на данный момент неудовлетворительная, государство не в состоянии обеспечить качественный, разумный и эффективный процесс расследования. Мы видим, что серьезных дел очень мало или нет вообще", - подчеркнул Стуканс.
В этом году генеральный прокурор также представит Сейму отчет о результатах деятельности прокуратуры за предыдущий год, отражающий состояние преступности в стране. В то же время уже сейчас можно сказать, что государство в состоянии расследовать случаи мелких краж и пьяных водителей, но на другие случаи не хватает финансовых ресурсов.
Запланированная реорганизация VID является одним из первых шагов, которые следует продолжить, а ключевыми словами таких действий будут "консолидация, эффективность и разумность", заявил Стуканс.
"Думаю, было бы разумно задаться вопросом, сколько государство платит за оперативную работу в целом и дает ли эта работа адекватные результаты. (...) В заключении Государственного контроля также говорится, что сегодня коррупционные преступления расследуют семь учреждений. Семь! Я бы предложил найти еще хотя бы одну страну в мире, где бы такое было", - подчеркнул Стуканс.
Как сообщалось, от VID планируется отделить правоохранительные структуры - Управление налоговой и таможенной полиции и Управление внутренней безопасности, следует из информационного сообщения Минфина, которое было представлено на утверждение правительства.
Ожидается, что функции и задачи Управления налоговой и таможенной полиции VID будут переданы непосредственному административному учреждению, созданному под руководством Минфина - Налоговой и таможенной полиции.
В свою очередь, оперативно-розыскные функции и задачи Управления внутренней безопасности VID планируется передать Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
В настоящее время в структурных подразделениях работают 380 и 30 человек соответственно. Реорганизация не потребует дополнительных затрат.
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