Почему журналисты обвиняют Google и Меtа в поддержке Кремля

Защита сотрудников или нежелание нести дополнительные расходы?

С точки зрения профессора Кеттемана, в России, Беларуси и Китае Google и другие компании "находятся между молотом и наковальней", соглашаясь выполнять требования властей, чтобы не подвергать риску своих сотрудников. Если же Еврокомиссия заставит концерн снять блокировку с сайтов независимых СМИ под угрозой санкций, не исключено, что Google полностью запретят в РФ, "а это имело бы тяжелые последствия для всей коммуникационной среды".

Саркис Дарбинян выражает иную точку зрения: "Фактически Google уже оставил российский рынок. Платные версии его продуктов в России больше не работают из-за проблемам с Visa и Mastercard. С другой стороны, Google даже не пытался восстановить возможность оплаты своих сервисов для пользователей или вернуть монетизацию российских каналов, чтобы поддержать независимые медиа и блогеров, которые живут доходами от рекламы".

Чтобы встать на сторону независимых СМИ в РФ и Беларуси, поисковику пришлось бы изменить алгоритм по всему миру, а это очень затратно, поясняет эксперт: "К тому же, это может сильно повлиять на SEO-оптимизацию, с которой работают тысячи, а то и миллионы разных компаний в интернете".

Сможет ли ЕК повлиять на политику Google в РФ и Беларуси