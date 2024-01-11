"Мы работали день и ночь": прокурор рассказал подробности о похищении Аготы

"Человек был закован в наручники. Девочка была с ним. Определенно, это была непростая операция, потому что у нас была информация, что это лицо может быть вооружено. Поэтому была большая дилемма - разглашать ли эту информацию обществу или сделать то, что мы сделали. На мой взгляд, это решение было обоснованным и все удалось", - продолжает глава литовской полиции.

Он также указал, что подозреваемый при задержании не оказывал сопротивления.

Фото: E. Ovčarenko / BNS

"Это был вопрос нескольких секунд, когда он был на земле и на него были надеты наручники", - рассказал Пожела.

Генеральный комиссар и начальник полиции Каунаса Миндаугас Баршис посетили Каунасскую клинику, чтобы поговорить с найденной Аготой. "Она чувствует себя очень хорошо, она говорит. Врачи работают, она находится на попечении родителей. Родители счастливы", - сказал Пожела.

Он подчеркнул, что "преступление было совершено достаточно умело".

Пожела также сообщил, что мотивы похитителя пока неясны. Он сказал, что девочку похитили на автобусной остановке и посадили в машину, но полиция все еще расследует то, что произошло дальше. "Как ее доставили [в гараж] - это тоже для нас вопрос", - отметил Пожела.

Представители правоохранительных органов говорят, что гараж "слегка приспособлен" для содержания заложников. "Он выглядел не совсем так, как мы себе представляем гараж, в котором припаркована машина", - сказал начальник полиции Каунаса.

Как сообщалось ранее, Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным местонахождением девочки была автобусная остановка, где она была около 17:00. Сигнал мобильного телефона Аготы был в последний раз зафиксирован именно там.

Полиция проверяла информацию о том, что Аготу видели вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда мужчина посадил ее в автомобиль, сообщила представитель полиции.

Добровольцев, помогавших в поисках Аготы, координировал Красный Крест. Его представитель Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200, но поиски осложнялись серьезным похолоданием.

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