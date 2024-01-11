"Мы работали день и ночь": прокурор рассказал подробности о похищении Аготы

Трехдневные поиски девочки Аготы завершились успехом. Ее нашли в одном из гаражей примерно в полутора километрах от места исчезновения. Хотя личность подозреваемого не раскрывается, выяснилось, что подозреваемым является 42-летний литовец. Это сообщает местное СМИ 15min.lt со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На вопросы литовских СМИ ответил главный прокурор Каунасского района Римас Брадунас.
На вопрос представителей СМИ, можно ли сказать, было ли это преступление спонтанным или спланированным, он ответил, что ответить на этот вопрос пока невозможно, поскольку подозреваемый все еще допрашивается.
Прокурор также заявил, что СМИ разрешили фотографировать подозреваемого только на экране монитора, поскольку это связано с досудебной следственной работой.
Он также подчеркнул, что в настоящее время следователи расследуют прошлое подозреваемого и другие потенциальные уголовные преступления.
На вопрос, попадал ли мужчина ранее в поле зрения правоохранителей, прокурор ответил: "Нет, были определенные данные по другим аспектам, связанным с административными правонарушениями. Эти действия не имели место в связи с совершенным уголовным правонарушением".
Прокурор прокомментировал место, где была найдена девочка: "На самом деле гараж был предназначен для хранения техники и в некотором смысле помещение приспособлено для проживания, но о найденных в помещении предметах пока говорить рано".
Главный прокурор подтвердил, что подозреваемый имел разрешение на оружие и имел при себе оружие.
"Работа была системной и очень целенаправленной. Мы работали день и ночь. Результат такой, какой есть, и мы им очень довольны", - сказал он.
Прокуратура попросила задержать подозреваемого на максимально возможный срок, так как есть подозрения, что он скроется от полиции и может помешать досудебному расследованию или даже совершит новые преступления.
Видео: Гаражи, в которых была найдена похищенная девочка
В полиции сообщили, что девочку нашли живой и в настоящее время она находится в больнице.
Аготу обнаружили в гараже в 1,5 км от места, где ее похитили. По подозрению в похищении был задержан 42-летний мужчина.
"Найти это место определенно было нелегко. Возможно, успех обеспечила совместимость наших технических средств, наших предчувствий и опыта полицейских. (...) Подозреваемого и девочку нашли в конкретном гараже, в который мы проникли принудительным методом", - сказал генеральный комиссар литовской полиции Ренат Пожела.
Полиция сообщила, что гараж был переоборудован, но не предоставила дополнительной информации. Полиция расследует, совершал ли подозреваемый другие подобные преступления, поскольку похищение Аготы было хорошо продуманным.
"Это послание потенциальным преступникам, которые, возможно, планируют дальнейшие преступления - вас будет искать не только полиция. И это очень хорошо. Я рад, что у нас много граждан, которые бросают работу и проявляют инициативу в такую холодную погоду. (...) Это заслуга всех, что нам повезло", - добавил Пожела.
При этом он отметил, что к поискам девочки были привлечены и сотрудники группы контртеррористических операций "Арас". "Они подключились к последнему этапу", - заявил глава литовской полиции.
"Человек был закован в наручники. Девочка была с ним. Определенно, это была непростая операция, потому что у нас была информация, что это лицо может быть вооружено. Поэтому была большая дилемма - разглашать ли эту информацию обществу или сделать то, что мы сделали. На мой взгляд, это решение было обоснованным и все удалось", - продолжает глава литовской полиции.
Он также указал, что подозреваемый при задержании не оказывал сопротивления.
"Это был вопрос нескольких секунд, когда он был на земле и на него были надеты наручники", - рассказал Пожела.
Генеральный комиссар и начальник полиции Каунаса Миндаугас Баршис посетили Каунасскую клинику, чтобы поговорить с найденной Аготой. "Она чувствует себя очень хорошо, она говорит. Врачи работают, она находится на попечении родителей. Родители счастливы", - сказал Пожела.
Он подчеркнул, что "преступление было совершено достаточно умело".
Пожела также сообщил, что мотивы похитителя пока неясны. Он сказал, что девочку похитили на автобусной остановке и посадили в машину, но полиция все еще расследует то, что произошло дальше. "Как ее доставили [в гараж] - это тоже для нас вопрос", - отметил Пожела.
Представители правоохранительных органов говорят, что гараж "слегка приспособлен" для содержания заложников. "Он выглядел не совсем так, как мы себе представляем гараж, в котором припаркована машина", - сказал начальник полиции Каунаса.
Как сообщалось ранее, Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным местонахождением девочки была автобусная остановка, где она была около 17:00. Сигнал мобильного телефона Аготы был в последний раз зафиксирован именно там.
Полиция проверяла информацию о том, что Аготу видели вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда мужчина посадил ее в автомобиль, сообщила представитель полиции.
Добровольцев, помогавших в поисках Аготы, координировал Красный Крест. Его представитель Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200, но поиски осложнялись серьезным похолоданием.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!