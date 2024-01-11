Россию обвинили в злоупотреблении статусом в Совбезе ООН

США имеют доказательства использования РФ ракет КНДР, Украина еще работает над доказательной базой

Ранее в тот же день заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил в интервью украинским СМИ, что сейчас у Киева нет прямых доказательств наличия у РФ баллистических ракет из КНДР. "Ты не придешь в Международный суд и не скажешь, ну, вот там средства массовой информации публиковали, что где-то кто-то запустил. Это так не работает. Поэтому, мы не будем спешить. Мы над этим вопросом работаем и если они есть, то это однозначно проявится", - сказал он.

В то же время координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил накануне, что 6 января Россия запустила по Украине несколько ракет, которые получила от Северной Кореи. Он уточнил, что на данный момент США оценивают последствия таких ударов по Украине. Кирби подчеркнул, что Россия вынуждена искать военную технику у стран-союзников, и одним из таких является КНДР. Эта азиатская страна недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков таких ракет, добавил представитель Белого дома на брифинге 9 января.

30 декабря и 2 января Россия совершила одну из крупнейших с начала войны волн атак на Киев, Харьков и другие украинские города с применением всех видов ракет и ударных дронов. Погибло более 40 человек. По словам президента Украины Владимира Зеленского, начиная с 29 декабря российские войска выпустили по Украине почти 300 ракет и более 200 беспилотников. По данным Белого дома, РФ частично применила при этих обстрелах ракеты из КНДР.