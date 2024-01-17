Видео ⟩ В Пурвциемсе пешеход упал на дорогу и его сбила машина

Хотя со стороны могло показаться, что автомобиль Mazda был остановлен за превышение скорости в и без того сложных дорожных условиях, на самом деле все оказалось гораздо жестче. Водитель сбил пешехода.

"Он упал. Он находился возле проезжей части и упал на нее. Я начал тормозить, но не смог этого сделать на такой скользкой дороге. Я попытался уклониться. (DP: Это был сильный удар?) Да! Зеркало разбито", - говорят сидящие в автомобиле Mazda.

Однако водитель и пассажир Mazda признают, что неудачное падение мужчины на проезжую часть было связано с важным аспектом. "Я думаю, он был пьян. Поэтому мы его случайно сбили", - рассказали пассажиры автомобиля.

Мужчину доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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