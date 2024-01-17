Видео ⟩ В Пурвциемсе пешеход упал на дорогу и его сбила машина

В Риге на улице Августа Деглава мужчина споткнулся и упал на дороге, не успев перейти проезжую часть. К сожалению, в этот момент мимо проезжала машина и произошла авария. Мужчина с травмами был доставлен в больницу, сообщает программа Degpunktā.
Хотя со стороны могло показаться, что автомобиль Mazda был остановлен за превышение скорости в и без того сложных дорожных условиях, на самом деле все оказалось гораздо жестче. Водитель сбил пешехода.
"Он упал. Он находился возле проезжей части и упал на нее. Я начал тормозить, но не смог этого сделать на такой скользкой дороге. Я попытался уклониться. (DP: Это был сильный удар?) Да! Зеркало разбито", - говорят сидящие в автомобиле Mazda.
Однако водитель и пассажир Mazda признают, что неудачное падение мужчины на проезжую часть было связано с важным аспектом. "Я думаю, он был пьян. Поэтому мы его случайно сбили", - рассказали пассажиры автомобиля.
Мужчину доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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