Табачные изделия запретят покупать лицам младше 20 лет

Изменения внесены в Закон "Об обращении табачных изделий, табачных заменителей, курительных изделий на основе трав, электронных курительных устройств и их жидкостей".

В то же время сохраняется право продавцов в возрасте от 18 до 20 лет продавать табачные изделия покупателям, которым закон не запрещает их приобретать.

Также изменения в законе предусматривают, что ограничения на использование табачных изделий в общественных местах, на торговлю ими и рекламу, а также в отношении спонсорства и упаковки впредь будут распространяться и на табачные изделия, их заменители, электронные курительные устройства и жидкости для заправки.

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