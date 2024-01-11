Табачные изделия запретят покупать лицам младше 20 лет

В четверг, 11 января, Сейм принял в окончательном чтении поправки, которые с 2025 года запретят продажу табачных изделий, растительные курительные продукты, электронные курительные устройства и жидкости для заправки можно будет только с 20-летнего возраста.
Изменения внесены в Закон "Об обращении табачных изделий, табачных заменителей, курительных изделий на основе трав, электронных курительных устройств и их жидкостей".
В то же время сохраняется право продавцов в возрасте от 18 до 20 лет продавать табачные изделия покупателям, которым закон не запрещает их приобретать.
Также изменения в законе предусматривают, что ограничения на использование табачных изделий в общественных местах, на торговлю ими и рекламу, а также в отношении спонсорства и упаковки впредь будут распространяться и на табачные изделия, их заменители, электронные курительные устройства и жидкости для заправки.
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