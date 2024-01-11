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В университете им. Страдыня сокращают количество факультетов

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Фото: Paula Čurkste/LETA

В результате объединения нескольких факультетов и создания новой структуры в Рижском университете им. Страдыня (RSU) впредь будет пять факультетов вместо девяти, сообщили агентству LETA в вузе.

В дальнейшем в RSU будут следующие факультеты - медицинский, стоматологический, фармацевтический, факультет наук о здоровье и спорте и факультет социальных наук.

Факультет наук о здоровье и спорте объединит факультет общественного здоровья и социального благополучия и факультет реабилитации.

Самые масштабные изменения коснутся нового факультета социальных наук, в который будут объединены юридический факультет, факультет коммуникации и факультет европейских наук. На факультете больше не будет традиционной системы кафедр, а все учебные программы будут объединены в несколько групп, состоящих из родственных учебных программ, и студенты будут иметь больше возможностей для выбора программ обучения.

Изменения будут вводиться постепенно в течение января. Новые факультеты начнут работу с 6 февраля. На прежних факультетах РУС зимний выпуск запланирован 9 февраля.

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