В университете им. Страдыня сокращают количество факультетов

В дальнейшем в RSU будут следующие факультеты - медицинский, стоматологический, фармацевтический, факультет наук о здоровье и спорте и факультет социальных наук.

Самые масштабные изменения коснутся нового факультета социальных наук, в который будут объединены юридический факультет, факультет коммуникации и факультет европейских наук. На факультете больше не будет традиционной системы кафедр, а все учебные программы будут объединены в несколько групп, состоящих из родственных учебных программ, и студенты будут иметь больше возможностей для выбора программ обучения.