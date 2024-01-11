Скончался российский актер Юрий Соломин

За свою долгую творческую жизнь он сыграл немало блестящих ролей в театре и кино, которые запали в душу зрителей. Великолепный адъютант его превосходительства, франт и ловелас Генрих Айзенштайн из "Летучей мыши", Арсеньев из "Дерсу Узала" Куросавы, трогательный Эмиль из "Обыкновенного чуда"...

На его счету — свыше 50 театральных ролей. А с 1988 года Юрий Соломин был художественным руководителем Малого театра.



Актер был госпитализирован в начале ноября с ишемическим инсультом, потеряв сознание во время прогулки. Позже его состояние улучшилось, он был переведен из реанимации в отделение неврологии, а 9 января выписан из больницы. Но 11 января скончался дома, в кругу семья.