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Скончался российский актер Юрий Соломин

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Актер Юрий Соломин
Актер Юрий Соломин Фото: скрин-шот, youtube

11 января, на 89-м году жизни, ушел из жизни народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра легендарный Юрий Соломин. 

За свою долгую творческую жизнь он сыграл немало блестящих ролей в театре и кино, которые запали в душу зрителей. Великолепный адъютант его превосходительства, франт и ловелас Генрих Айзенштайн из "Летучей мыши", Арсеньев из "Дерсу Узала" Куросавы, трогательный Эмиль из "Обыкновенного чуда"...

На его счету — свыше 50 театральных ролей. А с 1988 года Юрий Соломин был художественным руководителем Малого театра.

Актер был госпитализирован в начале ноября с ишемическим инсультом, потеряв сознание во время прогулки. Позже его состояние улучшилось, он был переведен из реанимации  в отделение неврологии, а 9 января выписан из больницы. Но 11 января скончался дома, в кругу семья.

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