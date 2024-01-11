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В Юрмале убит 13-летний подросток. Все причастные установлены

rus.tvnet.lv
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Полиция
Полиция Фото: Edijs Pālens/LETA

В ночь на четверг, 11 января, на улице в юрмальском микрорайоне Слока был найден 13-летний подросток с ножевыми ранениями. К сожалению, он скончался от полученных травм до приезда медиков. 

Государственная полиция выяснила, что ножевые ранения погибшему нанес в ходе конфликта его сверстник, проживающий в учреждении социального ухода и социальной реабилитации, который в тот вечер покинул учреждение вместе с другими воспитанниками.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, все причастные лица установлены, расследование продолжается.

Ночью в четверг, 11 января, около часа ночи полицейские Юрмальского самоуправления, находясь на дежурстве в Слоке, заметили лежащего возле дороги подростка без сознания. У него были колото-резаные ранения.

Сотрудники муниципальной полиции вызвали на место медиков службы неотложной медицинской помощи (NMPD), однако, к сожалению, пострадавший скончался до их приезда.

Получив информацию о происшествии, на место выехали сотрудники государственной полиции и немедленно приступили к расследованию происшествия. Было установлено, что погибший - 13-летний подросток.

По имеющейся информации, накануне вечером, около полуночи, несколько молодых людей, проживающих в учреждении социальной опеки и социальной реабилитации, отправились в Ригу с целью возможного употребления алкогольных напитков.

После этого они на поезде вернулись в Слоку, где встретили двух молодых людей своего возраста, один из которых позже был убит.

Полицейские выяснили, что между указанной компанией молодых людей, а также пострадавшим молодым человеком и его другом произошел конфликт,

в ходе которого один из группы молодых людей, проживающих в детском доме, нанес ему два удара ножом - в область сердца и желудка. После инцидента группа молодых людей покинула место происшествия, оставив раненого юношу с его другом.

Той же ночью полицейские прибыли в учреждение социальной помощи и реабилитации, где встретились с подростками, которых вместе с учителями доставили в полицейский участок.

Отметим, что подросток, нанесший ножевое ранение другому, ранее был замечен полицией за бродяжничество и кражу в магазине. Подросток, которого подозревают в совершении этого преступления, еще не достиг 14-летнего возраста.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело за убийство при отягчающих обстоятельствах, если совершено убийство несовершеннолетнего.

В ходе следствия выясняются точные обстоятельства и мотивы произошедшего. На данный момент полиция не может предоставить более подробную информацию о произошедшем.

Государственная полиция в сотрудничестве с властями Юрмалы и муниципальной полицией контролирует деятельность этих молодых людей, чтобы предотвратить дальнейшие преступления или нарушения закона.

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