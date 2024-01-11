В Юрмале убит 13-летний подросток. Все причастные установлены

Государственная полиция выяснила, что ножевые ранения погибшему нанес в ходе конфликта его сверстник, проживающий в учреждении социального ухода и социальной реабилитации, который в тот вечер покинул учреждение вместе с другими воспитанниками.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, все причастные лица установлены, расследование продолжается.

Ночью в четверг, 11 января, около часа ночи полицейские Юрмальского самоуправления, находясь на дежурстве в Слоке, заметили лежащего возле дороги подростка без сознания. У него были колото-резаные ранения.

Сотрудники муниципальной полиции вызвали на место медиков службы неотложной медицинской помощи (NMPD), однако, к сожалению, пострадавший скончался до их приезда.

Получив информацию о происшествии, на место выехали сотрудники государственной полиции и немедленно приступили к расследованию происшествия. Было установлено, что погибший - 13-летний подросток.

По имеющейся информации, накануне вечером, около полуночи, несколько молодых людей, проживающих в учреждении социальной опеки и социальной реабилитации, отправились в Ригу с целью возможного употребления алкогольных напитков.