В Юрмале убит 13-летний подросток. Все причастные установлены

В ночь на четверг, 11 января, на улице в юрмальском микрорайоне Слока был найден 13-летний подросток с ножевыми ранениями. К сожалению, он скончался от полученных травм до приезда медиков.
Государственная полиция выяснила, что ножевые ранения погибшему нанес в ходе конфликта его сверстник, проживающий в учреждении социального ухода и социальной реабилитации, который в тот вечер покинул учреждение вместе с другими воспитанниками.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, все причастные лица установлены, расследование продолжается.
Ночью в четверг, 11 января, около часа ночи полицейские Юрмальского самоуправления, находясь на дежурстве в Слоке, заметили лежащего возле дороги подростка без сознания. У него были колото-резаные ранения.
Сотрудники муниципальной полиции вызвали на место медиков службы неотложной медицинской помощи (NMPD), однако, к сожалению, пострадавший скончался до их приезда.
Получив информацию о происшествии, на место выехали сотрудники государственной полиции и немедленно приступили к расследованию происшествия. Было установлено, что погибший - 13-летний подросток.
По имеющейся информации, накануне вечером, около полуночи, несколько молодых людей, проживающих в учреждении социальной опеки и социальной реабилитации, отправились в Ригу с целью возможного употребления алкогольных напитков.
После этого они на поезде вернулись в Слоку, где встретили двух молодых людей своего возраста, один из которых позже был убит.
Полицейские выяснили, что между указанной компанией молодых людей, а также пострадавшим молодым человеком и его другом произошел конфликт,
в ходе которого один из группы молодых людей, проживающих в детском доме, нанес ему два удара ножом - в область сердца и желудка. После инцидента группа молодых людей покинула место происшествия, оставив раненого юношу с его другом.
Той же ночью полицейские прибыли в учреждение социальной помощи и реабилитации, где встретились с подростками, которых вместе с учителями доставили в полицейский участок.
Отметим, что подросток, нанесший ножевое ранение другому, ранее был замечен полицией за бродяжничество и кражу в магазине. Подросток, которого подозревают в совершении этого преступления, еще не достиг 14-летнего возраста.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело за убийство при отягчающих обстоятельствах, если совершено убийство несовершеннолетнего.
В ходе следствия выясняются точные обстоятельства и мотивы произошедшего. На данный момент полиция не может предоставить более подробную информацию о произошедшем.
Государственная полиция в сотрудничестве с властями Юрмалы и муниципальной полицией контролирует деятельность этих молодых людей, чтобы предотвратить дальнейшие преступления или нарушения закона.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!