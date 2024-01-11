Депутаты решили сохранить курительную комнату в Сейме

Ранее во втором чтении законопроекта Сейм одобрил предложение о запрете курения в зданиях парламента и Кабинета министров.

Однако сегодня большинство парламентариев одобрило предложение депутата Ингмара Лидаки ("Объединенный список") о том, чтобы разрешить курение в зданиях Сейма и Кабинета министров в специально отведенных для этого помещениях.

Как заявил Лидака, это скорее хозяйственный, чем законодательный вопрос. По его словам, "кучка курящих депутатов в снегу у памятника участникам баррикад" не красят Сейм.

Депутат "Нового Единства" Айнар Латковскис отметил, что курение в десяти метрах от Сейма выглядит еще более отвратительно, чем сохранение в его здании места, где курильщики могут делать это в помещении.

В свою очередь депутат "Нового Единства" Гатис Лиепиньш отметил, что Сейм сегодня принял "одни из самых жестких ограничений на курение в мире".

"Мы запретили часть электронных курительных устройств, курение до 20 лет, но в то же время, когда речь идет о нас самих, о курительной комнате в парламенте, то нет - мы будем продолжать делать это так, как делали до сих пор", - подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что курительные комнаты в учреждениях госуправления запрещены уже почти 20 лет. Если парламент и дальше будет содержать курительную комнату, будет только справедливо вернуть их и в другие учреждения.

"Например, сотрудники Госполиции курят на улице, работники скорой помощи, пожарные и многие другие курят на улице, и это некрасиво. Но мы давно приняли такое решение, и я не считаю, что депутаты парламента более равны, чем другие", - подчеркнул депутат.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!