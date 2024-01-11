В Ригу с большим сольным концертом возвращаются Guano Apes

Немецкую альтернативную группу Guano Apes вправе называть долгожителями рок-сцены. Коллектив был основан в 1994 году в Гёттингене.

К 30-летию своей творческой карьеры Guano Apes подошли с внушительной и качественной дискографией, набором убойных хитов, узнаваемым саундом и неизменной фронтвумен – Сандрой Насич.

Guano Apes прославились такими хитами, как Open Your Eyes, Lords Of The Boards, You Can’t Stop Me, а также кавер Big In Japan.

Guano Apes Фото: Пресс-фото

Коллектив несколько раз был на грани распада, но возвращался к активной концертной деятельности, подкрепив это каждый раз свежим альбомом.

В последнее время Guano Apes некоторое время не выпускали релизов, но после пандемии вернулись к выступлениям с новой силой. О чем говорят их последние лайв-шоу – это невероятное музыкальное потрясение и поистине дикая энергия, которая достигает каждого в аудитории. От первых тактов во вступительной песни You Can`t Stop Me до хорошо знакомых классических Open Your Eyes и финального раската Lords of the Boards на бис.

Guano Apes подчеркивают, что они находятся в оппозицию с цифровым миром. Они продолжают продвигать свой узнаваемый саунд, создаваемый вручную, не применяя искусственный интеллект. "Мы ближе к обезьянам, чем к искусственному интеллекту. И есть первобытная сила, присущая людям, обезьянам старого мира: стремление к свободе. Мы поддерживаем это тонально вместе с нашей аудиторией уже около трех десятилетий", - говорят музыканты.

Напомним, в Латвии Guano Apes гостят не первый раз. В 2011 году они уже выступали в Лиепае, в рамках фестиваля Summer Sound, а в 2016 году отыграли на Kubana в Риге. На этот раз они вернулись с сольным большим концертом, на котором, конечно прозвучат самые известные композиции Guano Apes.

Начало мероприятия в 20:00, вход – с 19:00.

Билеты в продаже на портале Ticketshop.lv.

Видео: Guano Apes - Open Your Eyes

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!