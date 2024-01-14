Ученый о климате и перепаде температур: "Такая чехарда - это наша новая норма жизни"

"Точнее, глобального изменения климата. Нарушается более-менее стабильная система циркуляции воздушных потоков в зимний период. И получается, что холодный воздух может прорываться далеко на юг, причем быстро", - объяснил он.

Константин Ранкс указал, что в Америке есть такой термин, как "полярный экспресс". Это быстрый прорыв очень холодного воздуха. Но сейчас наблюдается дисбаланс:

"С другой стороны, в то же самое время, когда у нас было холодно, между Гренландией и Исландией поток теплого воздуха ушел очень далеко на север. То есть нарушается вот этот баланс, где должно быть тепло, а где должно быть холодно. Система, как говорится, пошла вразнос".

Если говорить о прогнозах погоды, то, по словам ученого, сейчас можно предполагать все что угодно:

"При нынешней ситуации, когда полетят к черту все модели, потому что действительно все меняется. Модели же всегда строятся на основании статистики прошлых лет, а сейчас это не работает. Поэтому на три дня, на пять дней вперед прогноз - это еще более-менее возможно. А вот даже две недели - это уже весьма сомнительно. А уж что там будет весной? Ясно одно: такая чехарда - это наша новая норма жизни".

Ранкс пояснил, что сейчас нестабильная ситуация: "И главное - всем говорят "потепление". Считают, что раз потепление, то тепло. Это неудачный термин, удачный термин - "глобальное изменение климата, характера климата". Поэтому наше будущее - это вот такая вот жизнь: "Сидим и не знаем, что будет завтра".

Напомним, в прошлом году в Латвии было установлено четыре беспрецедентных погодных рекорда, и именно эти случаи свидетельствуют о существовании климатической угрозы гораздо сильнее, чем Екабпилсское наводнение или Добельский град, об этом пишет SestDiena.

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