Силиня: Для нас поддерживать Украину естественно, потому что Латвия знает зло

Украина может и в дальнейшем положиться на поддержку Латвии, а новый пакет военной поддержки даст ей дополнительную мощь, чтобы остановить Россию и совершаемые ею зверства, уверена премьер-министр Эвика Силиня, которая в четверг встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В четверг в Кабинете министров также был подписан договор между правительствами Латвии и Украины, регулирующий сотрудничество между странами в сферах технической и финансовой помощи. Кроме того, подписан совместный меморандум Министерства стратегических отраслей Украины и Латвийской федерации индустрии безопасности и обороны.
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В начале встречи премьер-министр подчеркнула, что Латвия была, есть и будет вместе с Украиной и народ Украины может рассчитывать на дальнейшую военную, политическую и финансовую поддержку Латвии.
"Мы дали вам свои обещания, и мы будем их выполнять и в Латвии, и в Евросоюзе, и поддерживая ваш путь в НАТО. Для нас поддерживать Украину естественно, потому что Латвия знает зло - мы пережили зверства советского оккупационного режима. К сожалению, это же зло возродилось в сегодняшней России", - сказала Силиня.
Она подчеркнула, что народ Украины с удивительной силой борется, защищая свои дома и семьи, одновременно проводя реформы для присоединения к Евросоюзу.
Новый латвийский пакет военной помощи предусматривает поставки Украине оружия, боеприпасов, дронов, артиллерии и экипировки, а также продолжение обучения военнослужащих. Свобода Украины означает безопасность в Европе и мире.
В 2024 году в бюджете Латвии предусмотрены средства на реконструкцию Украины. Их эффективное и целесообразное использование возложено на министерства иностранных дел и экономики. Министерство обороны Латвии подготовило пакет военной поддержки Украины на 2024 год, в который входят боеприпасы, экипировка и обучение военнослужащих.
Планируется, что продолжится и реабилитация украинских военнослужащих как минимум в таком же объеме, как в 2023 году, а также обмен опытом в сфере медицины, в том числе по вопросам микрохирургии и реабилитации. Поддержка Украины продолжает оставаться приоритетом и в международных взносах, и в вопросах сотрудничества в целях развития Латвии.
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Премьер-министр также заверила Зеленского, что Латвия продолжит поддерживать мирных жителей Украины, которые укрылись в Латвии от войны. С марта 2022 года в Латвии зарегистрировано 52 660 мирных жителей Украины.
На встрече также обсуждались дальнейшая политика санкций в отношении России, меры против обхода санкционной политики, возможности использования замороженных российских средств для поддержки Украины, а также требование ответственности России за ее преступления.
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