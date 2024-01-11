Силиня: Для нас поддерживать Украину естественно, потому что Латвия знает зло

В четверг в Кабинете министров также был подписан договор между правительствами Латвии и Украины, регулирующий сотрудничество между странами в сферах технической и финансовой помощи. Кроме того, подписан совместный меморандум Министерства стратегических отраслей Украины и Латвийской федерации индустрии безопасности и обороны.

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В начале встречи премьер-министр подчеркнула, что Латвия была, есть и будет вместе с Украиной и народ Украины может рассчитывать на дальнейшую военную, политическую и финансовую поддержку Латвии.

"Мы дали вам свои обещания, и мы будем их выполнять и в Латвии, и в Евросоюзе, и поддерживая ваш путь в НАТО. Для нас поддерживать Украину естественно, потому что Латвия знает зло - мы пережили зверства советского оккупационного режима. К сожалению, это же зло возродилось в сегодняшней России", - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что народ Украины с удивительной силой борется, защищая свои дома и семьи, одновременно проводя реформы для присоединения к Евросоюзу.