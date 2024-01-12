В Эстонии рассказали об операции по обеспечению безопасности Зеленского: в ней задействовали более тысячи человек

Департамент полиции и погранохраны (PPA) задействовал тысячу человек для обеспечения безопасности на улицах Таллинна во время визита президента Украины Владимира Зеленского, а саму операцию организовали примерно за неделю, сообщил Postimees руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер. День визита прошел хорошо и без происшествий, пишет Rus.Postimees.
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В течение дня был задержан лишь один человек - серийный провокатор Калле Ломп, да и он уже вернулся домой. Других инцидентов не было. "Несмотря на напряженность и высокий уровень риска, связанный с визитом президента Зеленского, все эти риски были сглажены, ничего серьезного не произошло", - сказал Вахер.