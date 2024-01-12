Латвию посещает председатель Европарламента Роберта Метсола

Перед назначенными на июнь выборами в Европарламент Метсола намерена посетить все страны Европейского союза (ЕС), чтобы пригласить людей принять в них участие. В Латвии выборы в Европарламент пройдут 8 июня.

В Латвии Метсола встретится с высшими должностными лицами страны: президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней, премьер-министром Эвикой Силиней, а также министром иностранных дел Кришьянисом Кариньшем. Кроме того, у нее запланирована встреча с представителями неправительственных организаций и молодежью, чтобы обсудить важность участия в выборах и необходимость укрепления демократии в нынешних геополитических условиях.

Мальтийский политик Метсола является депутатом Европарламента с 2013 года и представляет группу Европейской народной партии. Она была избрана председателем в январе 2022 года, срок ее полномочий длится до окончания полномочий Европарламента нынешнего созыва летом 2024 года.

Европарламент и Совет ЕС совместно принимают законы ЕС - регламенты и директивы - во многих сферах. Эти законы затем становятся основой многих национальных законов стран ЕС. Например, в Латвии до 80% законов основаны на решениях ЕС.

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