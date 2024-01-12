Министр: Резекненская дума сможет возобновить нормальную работу только после выборов

Она отметила, что благодаря действиям Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) и решениям Сейма Резекненская городская дума собралась в соответствии с законом и приняла те решения, которые были подготовлены и которые необходимо было принять.

Берзиня добавила, что результаты проверки Резекненского самоуправления Государственным контролем подтвердили прежние выводы VARAM и Минфина о том, что действия руководства городской думы с бюджетными средствами следует оценивать как безответственные и незаконные.

Тем не менее VARAM ожидает от Резекненской думы ответственного исправления недостатков и правильной подготовки муниципального бюджета на 2024 год, чтобы сотрудники самоуправления и жители Резекне не пострадали от сложившейся ситуации.

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