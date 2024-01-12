Гарисонс не отрицает, что у него со Спрудсом были разногласия

Гарисонс не стал комментировать агентству LETA причины своего ухода с поста госсекретаря, но подтвердил, что по-прежнему открыт для предложений о новой работе. В то же время он подтвердил, что продолжит работу в качестве председателя совета ГАО Valsts nekustamie īpašumi.

8 января у Гарисонса был последний рабочий день на посту госсекретаря, а заявление об уходе он подал в конце прошлого года.

Гарисонс занимал эту должность с 2015 года.

Спрудс заявил, что в процессе работы у них с Гарисонсом возникли разногласия.

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