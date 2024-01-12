На войну после школы? Что известно о потерях России в Украине к январю

Раньше до заключения контракта нужно было окончить техникум (оттуда выходят минимум на год-два старше и с профессией) или вуз, либо прослужить по призыву хотя бы первые три месяца (это минимальное время, которое требуется для начальной строевой подготовки и обучения призывника навыкам военной службы, так что решение служить по контракту в этом случае солдат-срочник, как считается, должен принимать более осознанно). Хотя военные часто уговаривают, а иногда и вынуждают призывников заключить контракт.

С весны 2023 года вчерашних школьников, как и любых заключивших контракт солдат, матросов, сержантов и старшин, можно отправлять на фронт уже через четыре недели после начала службы. Расторгнуть контракт до конца войны с Украиной, согласно указу президента, им уже не удастся.

18-летние солдаты-срочники начали погибать с первого дня российского вторжения в Украину, несмотря на обещание руководства России, что в боевых действиях будут участвовать только контрактники и добровольцы. Сначала военные чиновники ссылались на неразбериху и «единичные ошибки на местах», но срочники продолжали погибать.

По меньшей мере 14 человек, оказавшихся на флоте по призыву, погибли при затоплении ракетного крейсера «Москва» в апреле 2022 года. Затем срочники чаще всего погибали в Белгородской области, охраняя границу вместо контрактников, которых отправили воевать в соседнюю страну.