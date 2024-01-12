На войну после школы? Что известно о потерях России в Украине к январю

На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признана в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 41 731 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину с февраля 2022 года. Более 1100 из них были моложе 20 лет.
На основе открытых источников нам удалось установить, что за последние месяцы на войне погибли по меньшей мере пять россиян 2005 года рождения. В момент поступления на службу им едва исполнилось 18 лет.
«Даниил заключил контракт на следующий день после своего 18-го дня рождения. Причину теперь, наверное, и не узнать. Хотел на следующий год поступать в военно-медицинскую академию. Вообще был патриотом, ну и хотел себя проверить. Отговорить не получилось», — рассказали Би-би-си родственники Даниила Чистякова.
Этим летом парень закончил одну из школ Смоленска, а уже осенью оказался на фронте в составе десантно-штурмового батальона. «26 августа начал службу, погиб 16 октября», — уточняют родственники.
«Вконтакте» на официальной страничке школы, где учился Даниил, нет публикаций о его гибели, но есть объявление о наборе на военную службу по контракту. Предлагаемая зарплата — в четыре с половиной раза выше, чем среднемесячный заработок по региону.
Госдума одобрила поправки в законодательство, разрешающие подписание 18-летними выпускниками школ контрактов с Минобороны в апреле 2023 года. С тех пор на войне погибло 48 россиян 2004-го года рождения и пять — 2005-го.
Раньше до заключения контракта нужно было окончить техникум (оттуда выходят минимум на год-два старше и с профессией) или вуз, либо прослужить по призыву хотя бы первые три месяца (это минимальное время, которое требуется для начальной строевой подготовки и обучения призывника навыкам военной службы, так что решение служить по контракту в этом случае солдат-срочник, как считается, должен принимать более осознанно). Хотя военные часто уговаривают, а иногда и вынуждают призывников заключить контракт.
С весны 2023 года вчерашних школьников, как и любых заключивших контракт солдат, матросов, сержантов и старшин, можно отправлять на фронт уже через четыре недели после начала службы. Расторгнуть контракт до конца войны с Украиной, согласно указу президента, им уже не удастся.
18-летние солдаты-срочники начали погибать с первого дня российского вторжения в Украину, несмотря на обещание руководства России, что в боевых действиях будут участвовать только контрактники и добровольцы. Сначала военные чиновники ссылались на неразбериху и «единичные ошибки на местах», но срочники продолжали погибать.
По меньшей мере 14 человек, оказавшихся на флоте по призыву, погибли при затоплении ракетного крейсера «Москва» в апреле 2022 года. Затем срочники чаще всего погибали в Белгородской области, охраняя границу вместо контрактников, которых отправили воевать в соседнюю страну.
На данный момент нам поименно известны 84 солдата срочной службы, погибших в ходе вторжения России в Украину. Реальное число погибших призывников может быть выше, поскольку мы опираемся только на открытые данные: сообщения чиновников, публикации в СМИ и посты родственников в социальных сетях.
Мобилизованные и добровольцы
В последние месяцы растет число потерь среди тех, кто добровольно подписал контракт с российскими вооруженными формированиями после начала войны.
Добровольцы, заключенные и «новобранцы» частных военных компаний сейчас составляют 37% всех подтвержденных потерь российской стороны. Еще 12% установленных погибших были мобилизованными.
За последний месяц нам удалось уточнить число мобилизованных, погибших на территории России, то есть до отправки на войну.
Пьяный командир взвода бросил гранату в комнату школы, где разместили мобилизованных. В возникшем пожаре заживо сгорели семь человек. Это произошло 13 января прошлого года, но подробности стали известны только сейчас, когда троих погибших, наконец, смогли опознать и похоронить.
Уцелевших в первый год войны десантников и спецназовцев военное командование сейчас старается беречь, используя их для удержания позиций и выборочных спецопераций. Ценных специалистов теперь отправляют в наступление только при наличии благоприятных условий, отмечают эксперты.
Еще один погибший (бывший) генерал
3 января стало известно, что в Украине погиб бывший генерал-майор полиции Игорь Трифонов.
В 2022 году его приговорили к девяти годам заключения и лишили генеральского звания за получение взятки и незаконное хранение оружия.
В прошлом году Трифонов, как сообщил адвокат семьи, отправился в Украину в составе одного из российских подразделений. В декабре он погиб. Мы не стали учитывать Трифонова в списке погибших генералов, поскольку офицерского звания он был лишен по решению суда.
Всего нам известны имена 7717 заключенных российских колоний, завербовавшихся на войну и погибших на территории Украины. Тела некоторых из них лежат на полях боев по несколько месяцев.
«Парень у нас в поселке сидел в тюрьме, пошел в „Вагнер“, отвоевал контракт и вернулся живой. Погулял месяц. „Вагнеры“ уехали в Беларусь, а он пошел в Минобороны. Погиб, но официально числится без вести пропавшим. Родни у него нет, искать некому, от девушки запрос военкомат не принимает. Привезут тело или нет, неясно, прошло уже 4 месяца со [дня] смерти», — рассказывает знакомая погибшего Оксана.
Командиры
Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 3 032 офицеров. Среди них 101 полковник и 7 генералов.
2240 погибших — это младшие офицеры. Потеря лейтенантов и капитанов существенно сказывается на боеспособности подразделений.
Именно младшие офицеры в российской армии обычно решают, как именно будут выполняться приказы, поставленные командованием. Их решения могут сберечь или уничтожить десятки солдат и сержантов. Именно младшие офицеры обычно проводят больше всего времени с личным составом своих подразделений: обучают новичков, проводят слаживание и тренировки коллектива.
Те, кто пришли на смену убитым офицерам, гораздо менее подготовлены и опытны. А это, в свою очередь, сказывается на уровне обучения добровольцев и мобилизованных, а также на качестве решений, принимаемых в зоне боевых действий.
Общая оценка потерь пророссийских сил
Общее число подтвержденных нами потерь российской стороны сейчас составляет 41 731 человек. В это число входят сотрудники ЧВК «Вагнер», но в него не включены те, кто воевал на стороне России в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 российских населенных пунктах на протяжении последних 22 месяцев.
Следовательно, по наиболее осторожной оценке, к концу сентября Россия могла потерять 83 500 человек погибшими.
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе «народных милиций» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к середине января могли погибнуть до 23,5 тысяч военных самопровозглашенных «республик» Донбасса.
С учетом этого совокупные потери сил, воюющих на стороне России в Украине, могут превысить 107 000 человек погибшими.
С учетом тяжело раненых и пропавших без вести общие потери пророссийских сил могут составлять 321 000 человек (выбывшими из строя).
Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября 2022 года, сообщив о гибели 5937 человек. После этого военное ведомство о погибших сообщало еще три раза, подтвердив потерю еще 162 человек.
В июне этого года стало известно, что Минобороны обратилось к властям ряда регионов с просьбой не публиковать некрологи погибшим бойцам. Известно о таких просьбах представителям Бурятии, Тувы и Хакасии — регионов, где потерь особенно много. По информации нескольких СМИ, это делается в том числе и для того, чтобы усложнить наш подсчет.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываем потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К «другим войскам» в графие отнесены военнослужащих ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.
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