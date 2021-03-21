Вс, 21.03.2021
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"Я нашел в себе силы высказаться": актер Семен Трескунов о поддержке Навального, Михалкове и Милохине

Семен Трескунов ФОТО: скриншот видео с YouTube

21-летний российский актер Семен Трескунов дал интервью журналистке Ирине Шихман. Он рассказал, почему решил высказывать свою политическую позицию и стал звать людей на акции в поддержку Алексея Навального. 

Ирина Шихман спросила Семена, почему актеры чаще всего аполитичны. Он указал, что большинство боятся потерять работу. 

"Потому что в нашей стране, хоть мне и неприятно это осознавать, но количество твоей работы зависит от государства. Мы все равно все понимаем, что люди платят налоги... из этих налогов мне платят зарплату. Поскольку никаких других независимых источников финансирования нет, то ты связан по рукам и ногам... Если кому-то не понравилось то, что ты сказал публично, то есть основания ждать гостей. Я нашел в себе силы высказаться, а это всегда дарит освобождение от страха. Это очень мощная энергия!" - отмечает Трескунов. 

Накануне акций в поддержку Алексея Навального по месту прописки Трескунова, к его матери, приходили сотрудники уголовного розыска и искали его. Артист признается, что он испугался. Семен заметил, что основной инструмент, который использует эта власть - страх. Именно это он не может простить. 

"Я понимаю, что политика - грязное дело. Иногда в государственных интересах приходится делать какие-то нехорошие штуки, но унижение человеческого достоинства - это табу", - считает актер. 

Семен полагает, что увидел основную проблему: "Я понял, что все эти люди отбирают у Алексея Навального право быть человеком, потому что не сходятся с ним в политических убеждениях".

Ирина Шихман поинтересовалась, как он относится к высказываниям Михалкова.

"Никита Сергеевич признанный мастер", - отметил Трескунов. 

Семен увидел программу "Бесогон" после того, как ее прислали друзья. 

Слова Михалкова Трескунов понял по-своему:

"Из своей программы мне - Семену - он говорит: "Ты все делаешь неправильно - неправильно думаешь, неправильно живешь, я расскажу тебе, как правильно жить; а если ты будешь жить так, как тебе хочется, я буду публиковать компрометирующую тебя информацию". 

Семена в этом всем поразило то, что у него нет никаких политических амбиций. Он не "лез в политику", он хотел политических дискуссий. Он осознал, что все вовлечены в политический процесс. 

"Я не преследовал никаких политических целей", - заметил Трескунов. 

Он захотел ответить Никите Сергеевичу. Объяснить, что молодое поколение тоже может думать, у него есть своя правда. У актера не было желания переубедить Михалкова. Режиссер же ему ответил программой Михаила Шахназарова. 

"Отвага, Семен, это не ты, отвага - это наши парни в Сирии, это антитеррористические рейды ФСБ - вот что такое отвага", - сказал мне Никита Сергеевич посредством другого человека. И я в этот момент окончательно расстроился. Честно скажу", - признался Трескунов. 

Актер подчеркнул, что он не революционер, но хотел почувствовать некую сопричастность к тому, что происходит, потому на митингах был не в первых рядах. 

Шихман также поинтересовалась, почему Семен высказался в адрес Моргенштерна и Милохина, которые не обратились к своей многомиллионной аудитории с повесткой. Да, актер признает, что иногда "заплывает за буйки". Но он удивляется тому, что блогеры даже не попытались проинформировать общество, ведь им достаточно всего одного поста.

"За Моргенштерном вот что признаю - культ телесности. Он вывел его на новый уровень, мол, смотрите, какой я классный, я этого не стесняюсь. И это круто!.. Культ внутренней свободы - это необходимо для развития. Но в какой-то момент пути он остановился... Это просто неправильно. В этом есть что-то невероятно гнилое. Я помню его ранние работы, наполненные протестом... А тут стал заложником всего этого, - признается Семен.  

Трескунов высказал критику и в адрес TikTok-звезды Дани Милохина.

"Ладно еще Моргенштерн - возможно, он клевый, но я искренне не понимаю, что людям, которые чуть помладше меня, может нравиться в Дане Милохине. Я вижу, что он клевый чувак, потому что он тоже очень свободный - в его глазах есть незамутненность... Но мне хочется, чтобы меня заражала идейность человека... Милохин снимает все эти видосики, мне не кажется он образованным человеком, с которым можно о чем-то поговорить... В чем феномен кумирства? Почему за этими людьми идут? Что они такого предлагают, чего не может предложить никто другой?" - спрашивает Семен. 

Он сам же и ответил Шихман, что олицетворяет Даня Милохин. 

"Он предлагает легкий, безболезненный, ненаполненный никакими страданиями и противоречиями путь к успеху. Он - живое олицетворение!.. Это опасно для формирования личности", - подчеркивает актер. 

Видео: Интервью с Семеном Трескуновым

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