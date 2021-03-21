"Я нашел в себе силы высказаться": актер Семен Трескунов о поддержке Навального, Михалкове и Милохине

Ирина Шихман спросила Семена, почему актеры чаще всего аполитичны. Он указал, что большинство боятся потерять работу.

"Потому что в нашей стране, хоть мне и неприятно это осознавать, но количество твоей работы зависит от государства. Мы все равно все понимаем, что люди платят налоги... из этих налогов мне платят зарплату. Поскольку никаких других независимых источников финансирования нет, то ты связан по рукам и ногам... Если кому-то не понравилось то, что ты сказал публично, то есть основания ждать гостей. Я нашел в себе силы высказаться, а это всегда дарит освобождение от страха. Это очень мощная энергия!" - отмечает Трескунов.

Накануне акций в поддержку Алексея Навального по месту прописки Трескунова, к его матери, приходили сотрудники уголовного розыска и искали его. Артист признается, что он испугался. Семен заметил, что основной инструмент, который использует эта власть - страх. Именно это он не может простить.

"Я понимаю, что политика - грязное дело. Иногда в государственных интересах приходится делать какие-то нехорошие штуки, но унижение человеческого достоинства - это табу", - считает актер.

Семен полагает, что увидел основную проблему: "Я понял, что все эти люди отбирают у Алексея Навального право быть человеком, потому что не сходятся с ним в политических убеждениях".

Ирина Шихман поинтересовалась, как он относится к высказываниям Михалкова.

"Никита Сергеевич признанный мастер", - отметил Трескунов.

Семен увидел программу "Бесогон" после того, как ее прислали друзья.

Слова Михалкова Трескунов понял по-своему:

"Из своей программы мне - Семену - он говорит: "Ты все делаешь неправильно - неправильно думаешь, неправильно живешь, я расскажу тебе, как правильно жить; а если ты будешь жить так, как тебе хочется, я буду публиковать компрометирующую тебя информацию".

Семена в этом всем поразило то, что у него нет никаких политических амбиций. Он не "лез в политику", он хотел политических дискуссий. Он осознал, что все вовлечены в политический процесс.

"Я не преследовал никаких политических целей", - заметил Трескунов.

Он захотел ответить Никите Сергеевичу. Объяснить, что молодое поколение тоже может думать, у него есть своя правда. У актера не было желания переубедить Михалкова. Режиссер же ему ответил программой Михаила Шахназарова.

"Отвага, Семен, это не ты, отвага - это наши парни в Сирии, это антитеррористические рейды ФСБ - вот что такое отвага", - сказал мне Никита Сергеевич посредством другого человека. И я в этот момент окончательно расстроился. Честно скажу", - признался Трескунов.

Актер подчеркнул, что он не революционер, но хотел почувствовать некую сопричастность к тому, что происходит, потому на митингах был не в первых рядах.