Выборы в Европарламент: Ринкевич и Метсола надеются на активность жителей

Жителей Латвии следует поощрять быть активными и использовать свое гражданское право влиять на повестку дня Европейского союза (ЕС), участвуя в предстоящих выборах в Европарламент, заявили на встрече в Риге президент Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Европарламента Роберта Метсола.
Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в пятницу, 12 января, в Рижском замке президент Латвии встретился с Метсолой, чтобы обсудить предстоящие выборы в Европарламент, расширение ЕС, агрессию России против Украины и поддержку Украины со стороны ЕС, укрепление внешней границы ЕС и миграционные вызовы, а также ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент Латвии приветствовал визит председателя Европейского парламента в Латвию в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в Латвии 8 июня.
Ринкевич также приветствовал решения Евросовета по политике расширения ЕС, в частности, отметив начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной. Президент выразил признательность Метсоле за твердую позицию в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и поддержке интеграции Украины в ЕС.
Выборы в Европарламент и явка были одним из главных вопросов во время встречи Метсолы с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. По мнению Силини, важно, чтобы кампания по выборам в Европарламент началась именно в Риге, так как это позволит жителям Латвии понять, что они - тоже европейцы, которые имеют право решать будущее Европы.
"Те, кого мы избираем в парламент, - это люди, которые впоследствии принимают решение о санкциях против России, о поддержке Украины, которые также принимают решение о будущем Латвии. Участие в свободных выборах - краеугольный камень демократии", - сказала Силиня.
По словам Метсолы, выборы важны, потому что избиратели имеют возможность выбрать политиков, которые представляют их ценности. Она призвала всех воспользоваться своими демократическими правами.
Комментируя прошедшие выборы, Метсола подтвердила, что явка в Латвии в 2019 году была самой низкой, в то время как в других странах-членах ЕС она была рекордно высокой. Она признала, что европейские политики совершили ошибку, потакая "мягкому цинизму" и недостаточно разговаривая со своими избирателями. Вступив в должность, Метсола поставила перед собой цель разрушить "брюссельский пузырь" - говорить с людьми, которые потеряли веру в политику или считают, что институты ЕС находятся слишком далеко от дома. "Вот почему я здесь и почему я буду посещать все государства-члены ЕС", - сказала Метсола.
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