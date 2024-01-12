Выборы в Европарламент: Ринкевич и Метсола надеются на активность жителей

"Те, кого мы избираем в парламент, - это люди, которые впоследствии принимают решение о санкциях против России, о поддержке Украины, которые также принимают решение о будущем Латвии. Участие в свободных выборах - краеугольный камень демократии", - сказала Силиня.

Комментируя прошедшие выборы, Метсола подтвердила, что явка в Латвии в 2019 году была самой низкой, в то время как в других странах-членах ЕС она была рекордно высокой. Она признала, что европейские политики совершили ошибку, потакая "мягкому цинизму" и недостаточно разговаривая со своими избирателями. Вступив в должность, Метсола поставила перед собой цель разрушить "брюссельский пузырь" - говорить с людьми, которые потеряли веру в политику или считают, что институты ЕС находятся слишком далеко от дома. "Вот почему я здесь и почему я буду посещать все государства-члены ЕС", - сказала Метсола.