Врачи, не владеющие русским языком, часто сталкиваются с агрессией со стороны пациентов

По этой причине некоторые врачи предпочитают работать за пределами Латвии.

Это подтверждает и председатель Ассоциации молодых врачей Янис Ветра: "Тенденция, которую мы наблюдаем: приходит поколение, не говорящее по-русски, и много пациентов, которые не говорят на латышском языке, - этот разрыв становится все больше и больше".

Янис Ветра указывает на то, что языковой барьер может стать причиной ошибок в лечении. Поэтому долго делать вид, что такой проблемы не существует, не получится.

Наверное, нам уже пора искать переводчиков, отметил врач. "За границей это часто рассматривается как некая услуга, за которую пациент несет расходы", - говорит Ветра.

В Детской больнице подчеркивают, что знают о ситуации и поддерживают врачей.

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