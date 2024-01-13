Видео ⟩ Раймонд Паулс на 88-й день рождения: "Удивлен, что вообще понимаю, что делаю"

Петерс поздравил Паулса около восьми утра.

Паулс в свойственной ему манере признается, что своего 88-летия ждал без особых ощущений. "Что-то приятно, а иногда приходится просто сидеть весь день у телефона и отвечать стандартные фразы. Один-второй человек делает так из уважения, другой просто из вежливости", - рассказал композитор, которому позвонили с поздравлениями прямо во время записи передачи. Поздравили его и прямо в студии.

"Я удивлен, что вообще понимаю, что делаю. Иногда появляются признаки того, что я отключаюсь. Но это годы, и приходится удивляться моей загруженности", - рассказал Паулс.

На вопрос, чего бы он мог себе пожелать, Паулс ответил, что у него есть все. "Есть, где жить и что есть", - сказал музыкант.

Силы и решимость творить и играть на сцене дает осознание того, что нужно просто идти и делать: "Такая у меня работа. Пока многие занимаются речами и не знаю, чем, я думаю о том, что буду делать дальше. Мне уже сейчас ясно, что я хочу сделать".

Как и в предыдущие года, праздничный вечер маэстро провел на сцене вместе со своими друзьями, чтобы подарить праздник и своим слушателям.

Видео: Сюжет передачи LTV (на латышском языке)

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