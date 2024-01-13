На заправке на Югле пропал мужчина из Эстонии

По данным полиции, Александр Новик, 1974 года рождения, зашел в магазин на заправке Circle K на улице Юглас, 2с и не вернулся в автомобиль.

Рост мужчины 185 сантиметров, у него карие глаза и нет волос. Мужчина был одет в серую футболку, серый джемпер, черную куртку с белым воротником, на ногах - черная спортивная обувь с белой подошвой, темно-коричневые/серые штаны.

Госполиция призывает отозваться каждого, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонив по номеру 110.

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