Сб, 13.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

На заправке на Югле пропал мужчина из Эстонии

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
На заправке на Югле пропал Александр Новик из Эстонии
На заправке на Югле пропал Александр Новик из Эстонии Фото: Valsts policija

В пятницу, 12 января, на Югле пропал мужчина, направлявшийся из Эстонии через Латвию, сообщает Государственная полиция.

По данным полиции, Александр Новик, 1974 года рождения, зашел в магазин на заправке Circle K на улице Юглас, 2с и не вернулся в автомобиль.

Рост мужчины 185 сантиметров, у него карие глаза и нет волос. Мужчина был одет в серую футболку, серый джемпер, черную куртку с белым воротником, на ногах - черная спортивная обувь с белой подошвой, темно-коричневые/серые штаны.

Госполиция призывает отозваться каждого, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонив по номеру 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх