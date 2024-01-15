Раздражающая отрыжка: причины и советы, как избавиться от неприятной проблемы

Проблемы с пищеварением - одна из самых распространенных причин обращения за помощью в аптеку, особенно после обильного праздничного застолья, когда живот вздувается, как шар, и беспокоит неприятная отрыжка. Иногда этот физиологический процесс становится неприятной помехой - он заметен, что приводит к различным неудобным и неловким ситуациям. Агнесе Юрса, фармацевт-ассистент Apotheka, призывает обратить внимание на причины, которые чаще всего приводят к отрыжке, чтобы вовремя предпринять первые шаги и предотвратить более серьезные проблемы со здоровьем.
Хотя люди не всегда это замечают, на самом деле отрыжка случается с каждым по крайней мере 20-50 раз в сутки. То, что в народе называют отрыжкой, в медицине называется аэрофагией - это вполне физиологический процесс, во время которого организм избавляется от газов и воздуха, заглатываемых во время еды, питья или разговора. Проглоченный воздух повышает давление в желудке. Если бы после этого не следовала отрыжка, поэтому одновременное рефлекторное сокращение мускулатуры желудка и выходного отверстия желудка физиологически вытесняет воздух. "Но мы также должны помнить, что газ обычно образуется в верхней трети пищеварительной системы.
Небольшое количество этих газов очень необходимо для обеспечения процесса пищеварения: газы активизируют работу желудка, способствуют перемешиванию и расслоению его содержимого. Поэтому отрыжка есть абсолютно у каждого человека",
- объясняет помощник фармацевта. В ситуациях, когда отрыжка становится неприятностью, обязательно следует задуматься, а не виновата ли одна из четырех причин, усугубляющих этот процесс. В большинстве случаев эти причины можно устранить.
Первая причина: слишком большие порции
Чаще всего отрыжка, возникающая после еды, является сигналом о том, что вы съели слишком много и желудок с помощью срыгивания пытается избавиться от лишнего, что он не способен на этот момент переработать. Зная это, рекомендуется есть медленно и придерживаться определенного размера порции, учитывая, что чувство сытости возникает через некоторое время после окончания приема пищи.
Вторая причина: общаться, читать, смотреть телевизор во время еды
Когда от еды отвлекают другие занятия, например, разговор или чтение, правильный режим жевания и глотания уже не соблюдается. "Это означает, что скорость приема пищи не контролируется, а важная фаза жевания, во время которой пищеварительные центры готовятся к дальнейшей переработке пищи, пропускается.
При слишком быстром приеме пищи в желудок попадает больше воздуха, и отрыжка неизбежна", -
объясняет Агнесе Юрса. "С другой стороны, если есть медленно, не торопясь, тщательно пережевывая пищу и проглатывая небольшие кусочки, это уравновешивает давление в желудке, и он способен адаптироваться к постоянно увеличивающемуся объему. Также в ситуациях, когда отрыжка сопровождается запахом тухлятины (старых яиц), стоит задуматься, не слишком ли много еды было принято во время прошлого приема пищи. Неприятный аромат, скорее всего, вызван сероводородом, возникшим в желудке, где слишком долго задерживаются массы непереваренной пищи, которую пищеварительный тракт не успел переработать.
Третья причина: увлечение жевательной резинкой
При жевании резинки также заглатывается много воздуха. Это временно обманывает нашу пищеварительную систему - она стимулируется, но пища не усваивается. Кроме того, в жевательной резинке много углеводов, ксилита и сорбита, которые также способствуют образованию и накоплению газов как в желудке, так и в кишечном тракте. Это может быть причиной обострения отрыжки.
Четвертая причина: чересчур жирная еда, слишком много кофе
Иногда, если отрыжка становится чрезмерной и беспокоящей, это признак того, что мышцы клапана желудка и весь механизм его закрытия стали слабыми. "Если вы регулярно едите много жирной пищи, а также употребляете кофеин, алкоголь, мяту и различные лекарства, это в долгосрочной перспективе расслабляет гладкие мышцы и в конечном итоге делает слабым желудочный сфинктер. Эта мышца может пострадать сразу, если вы пьете шипучие напитки или едите большими порциями, увеличивающими объем желудка. Тогда отрыжка неизбежна! Однако,
если отрыжка без неприятного аромата и послевкусия, случается не чаще 10-11 раз в день между приемами пищи, то повода для беспокойства нет и такую ситуацию можно считать физиологической нормой",
- говорит ассистент фармацевта Агнесе Юрса.
Неприятный привкус во рту после отрыжки? Проверьте свое здоровье!
Помните, что в желудке содержится не только желудочная кислота, но и пищеварительный сок - желчь, поэтому отрыжка иногда сопровождается горьким или кислым привкусом во рту. "Если это происходит нечасто, то беспокоиться не о чем.
Кислый привкус указывает на повышенную кислотность желудочного сока, а горький привкус указывает на затекание желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки.
Если кислая или горькая отрыжка наблюдается часто, регулярно и в течение длительного времени, стоит пройти дополнительное обследование, чтобы выяснить, не является ли она симптомом заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря или диафрагмальной грыжи, возможно, стенокардии или даже инфаркта миокарда.
Чтобы исключить эти болезни и при необходимости начать соответствующее лечение, настоятельно рекомендуется консультация врача и обследование", - советует помощник фармацевта Агнесе Юрса.
Отрыжка вместе с чувством тяжести - какие орудия использовать?
Если вы съели слишком много и страдаете от отрыжки и тяжести, вам помогут пищевые добавки, ценные натуральные продукты и безрецептурные препараты для улучшения пищеварения.
Чтобы восстановить работу желудочно-кишечного тракта, рекомендуется на некоторое время включить в рацион пробиотики.
- Корень цикория и оболочка семян подорожника овального могут помочь поддержать нормальную функцию пищеварительной системы, способствуют движению пищи в кишечном тракте.
- Плоды тмина и фенхеля помогут уменьшить ощущение тяжести в желудке.
- Корень имбиря помогает успокоить желудок, уменьшает чувство дискомфорта и тошноты, заботится о здоровье брюшной полости и нормальном функционировании пищеварительного тракта.
- Артишок и одуванчик помогают улучшить пищеварение, особенно при переедании или приема жирной пищи.
- Экстракт хвои также можно использовать при различных проблемах пищеварительного тракта.
- Предварительно проконсультировавшись с врачом, можно использовать безрецептурные препараты, содержащие действующее вещество симетикон, расщепляющее пузырьки газа, попавшие в желудок и кишечный тракт, благодаря чему выделившиеся газы могут быть выведены из организма естественным путем. С другой стороны, пищеварительный фермент - панкреатин поможет расщеплять жиры, белки и углеводы, тем самым способствуя переработке съеденной пищи и уменьшая ощущение тяжести в желудке.
Чтобы организму было легче перерабатывать пищу, очень важно в рационе употреблять достаточное количество воды - 1,5-2 литра в день.
Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka.
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