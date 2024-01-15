Раздражающая отрыжка: причины и советы, как избавиться от неприятной проблемы

Чаще всего отрыжка, возникающая после еды, является сигналом о том, что вы съели слишком много и желудок с помощью срыгивания пытается избавиться от лишнего, что он не способен на этот момент переработать. Зная это, рекомендуется есть медленно и придерживаться определенного размера порции, учитывая, что чувство сытости возникает через некоторое время после окончания приема пищи.

Вторая причина: общаться, читать, смотреть телевизор во время еды

Когда от еды отвлекают другие занятия, например, разговор или чтение, правильный режим жевания и глотания уже не соблюдается. "Это означает, что скорость приема пищи не контролируется, а важная фаза жевания, во время которой пищеварительные центры готовятся к дальнейшей переработке пищи, пропускается.

При слишком быстром приеме пищи в желудок попадает больше воздуха, и отрыжка неизбежна", -

объясняет Агнесе Юрса. "С другой стороны, если есть медленно, не торопясь, тщательно пережевывая пищу и проглатывая небольшие кусочки, это уравновешивает давление в желудке, и он способен адаптироваться к постоянно увеличивающемуся объему. Также в ситуациях, когда отрыжка сопровождается запахом тухлятины (старых яиц), стоит задуматься, не слишком ли много еды было принято во время прошлого приема пищи. Неприятный аромат, скорее всего, вызван сероводородом, возникшим в желудке, где слишком долго задерживаются массы непереваренной пищи, которую пищеварительный тракт не успел переработать.

Третья причина: увлечение жевательной резинкой