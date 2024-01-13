Фельдшер армии РФ сообщил о нападении начальника. После этого его отправили на передовую в Украину

Правозащитница Елена Попова и анонимный родственник Эсенова рассказывают, что фельдшер был госпитализирован в сентябре 2023 года после того, как его жестоко избил руководитель представляемой им медицинской роты, вернувшийся с войны в Украине.

Эсенов пожаловался на инцидент в военный следственный отдел Следственного комитета России и военную прокуратуру. В январе он получил устное сообщение о том, что в часть пришло распоряжение о его отправке в зону боевых действий. По данным правозащитницы Елены Поповой, это произошло 10 января.

Эсенов потребовал предоставить письменное распоряжение о направлении на передовую, чтобы обжаловать приказ, но уже 12 января его увезли из части в неизвестном направлении. По словам отца Эсенова, перед отправкой тот успел сообщить ему, что у него отбирают телефон и собираются насильно вывезти в места боевых действий.

Как пояснили источники "Новой газеты Европа", Эсенов служит фельдшером по контракту, но в военном билете у него указана категория годности "В", т.е. он годен только к нестроевой службе.

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