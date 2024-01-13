Ринкевич официально утвердил флаг Селии

Вступил в силу указ Ринкевича о флаге латышской исторической земли Селия, опубликованный 11 января в официальном издании Latvijas Vēstnesis. В нем определены пропорции флага и точные цветовые коды.

Цвета флага Селии имеют три горизонтальные полосы сверху вниз - карминно-красный, белый, зеленый. В указе они обозначены одним словом - карминно-красно-бело-зеленый. Соотношение горизонтальных полос - 2:1:2, соотношение ширины и длины - 1:2.

Флаг Селии Фото: Evija Trifanova/LETA

Впервые флаг был освящен во время I съезда Селии 20 мая 1999 года в лютеранской церкви Сунаксте, Виеситской волости. С тех пор флаг стал важным символом идентичности жителей Селии, его все чаще можно увидеть как у общественных зданий, так и у частных домов по всей Селии.

Два цвета флага Селии совпадают с государственным флагом Латвии, для которого уже давно утверждены официальные цветовые коды. Но за эти годы часто возникали неясности по поводу зеленого цвета. Чтобы ввести единый стандарт, в 2018 году специалисты музея "Селия" в Виесите провели точное определение цветовых оттенков.

На данный момент свои официально утвержденные флаги в Латвии имеют три из пяти исторических латышских земель. 19 апреля 2023 года тогдашний президент Латвии Эгил Левитс утвердил флаг Латгале. Темно-синий с белой горизонтальной полосой. А 29 сентября 2023 года президент Латвии Эдгар Ринкевич утвердил Земгальский флаг - темно-зеленый с белой горизонтальной полосой посередине.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!