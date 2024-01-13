Американка убила дочь своего парня, скормив ей батарейки и металлический винт

В крови годовалой Айрис Алферы обнаружено летальное количество ацетона. Прокуратура отмечает, что Айрис проглотила несколько батареек, металлический винт и гидрогелевые шарики.

Оуэнс до этого в интернете изучала, какой вред здоровью детей способны нанести гидрогелевые шарики и батарейки. Айрис была найдена в бессознательном состоянии у себя дома 25 июня, а спустя четыре дня она скончалась в больнице. С маленькой девочкой жила и Оуэнс.

По словам прокурора, с февраля Оуэнс изучала вредные для здоровья человека бытовые продукты, используя при поиске такие фразы, как "продукты красоты, ядовитые для детей" и "лекарства, вызывающие случайную смерть от отравления у детей".

Наряду с убийством Оуэнс предъявлено несколько других обвинений, в том числе в покушении на убийство, нападении на ребенка и угрозе безопасности ребенка.

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