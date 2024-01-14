Как и почему в Литве спорят о "русских" школах

После инцидента и сами "стрелки", и их родители извинились перед Ириной и Давидом. Новик, по ее словам, подала заявление в полицию. Она также просила администрацию школы отчислить нападавших. Историю несколько дней обсуждали в соцсетях. А сразу после праздников она получила внезапное продолжение. Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что "русское меньшинство" в Литве интегрируется плохо, и примером тому - случай с Давидом.

"Мы проверяем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного закрытия школ для русского меньшинства. Мы оцениваем правовую базу, можно ли вообще это сделать, - сообщил Якштас. - Дети (в русскоязычных школах. - Ред.) растут разделенными и им сложнее интегрироваться в Литве. Мне кажется, всем будет лучше, если в будущем не будет школ для русского меньшинства".

Рогозин угрожает, Вильнюс не боится

Заявление Якштаса не мог не заметить российский государственный пропагандистский портал Sputnik. На его заметку отреагировал экс-глава Роскосмоса, а ныне член Совета Федерации от оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин. "Пришло время прорубить коридор в Калининградскую область. Визы и иные разрешения иностранных властей нетерпимы для поездок наших граждан из России в Россию", - написал он в своем телеграм-канале. На слова Рогозина в Литве обратили мало внимания - к угрозам из Москвы здесь привыкли.