«Тайвань, вперед»: Уильям Лай, противник сближения с Китаем, побеждает на выборах президента. Его соперники признали поражение

Однако китайская интернет-цензура сработала быстро и удалила хэштег, после чего посты о выборах практически исчезли из поиска.

При этом комментировать старые сообщения все еще можно.

Многие комментаторы придерживаются линии китайских властей и выступают против возможной независимости Тайваня.

«Родина должна быть единой и будет единой», - написал один из пользователей, получивший более 700 лайков под своим постом.

Но есть и другие мнения.

«Почему у нас нет выборов, я тоже хочу голосовать», — спрашивает один из пользователей.

«Почему у нас тут на материке нет такой модели. Я никогда не видел ни одного избирательного участка и только из новостей узнаю, кого у нас назначили чиновниками, а я даже не знаю, кто они», — говорится в другом посте, получившем большой охват в соцсети.

Что означает победа Уильяма Лая для дальнейших отношений Китая и Тайваня

Селия Хаттон, редактор отдела Би-би-си по делам Азиатско-Тихоокеанского региона

Вице-президент и кандидат от Демократической партии Уильям Лай станет следующим президентом Тайваня.

В течение последних восьми лет Пекин резко критиковал нынешнего лидера Тайваня Цай Иньвэнь, но есть опасения, что Лай раздвинет границы напряженных отношений с Пекином даже дальше, чем это сделала Цай.

Его сторонники утверждают обратное: реальную опасность, по их словам, представляла бы собой победа Китайской национальной партии, известной также как Гоминьдан. Ее кандидат Хоу Юи был главным оппонентом Лая на прошедших выборах.

По их мнению, при КНП коммунистические лидеры Китая не согласились бы просто на более теплые отношения с Тайванем и подталкивали бы остров к объединению.

Тайвань занимает очень важное место в мире по нескольким причинам: немногие другие молодые демократии демонстрируют столь же твердую приверженность свободным и справедливым выборам.

Кроме того, если тайваньская промышленность полупроводников окажется под угрозой или будет остановлена, многие производители компьютеров, телефонов, автомобилей и медицинского оборудования лишатся необходимых кремниевых чипов.

Тайвань также является одним из главных камней преткновения в американо-китайских отношениях.

Вот почему многие ждали результатов этих выборов, затаив дыхание: ставки очень высоки.