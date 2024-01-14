Взгляд эстонских журналистов на приезд Зеленского в Ригу

Президент Украины Владимир Зеленский завершил многодневный марафон в странах Балтии в четверг в столице Латвии, Риге, куда он прибыл, так сказать, на одном дыхании из Таллинна в тот же день вечером. После официальных встреч с главами государств южных соседей Зеленский ненадолго появился перед журналистами в конце двенадцатичасового рабочего дня, пишет портал Rus.Postimees.