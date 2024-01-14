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Взгляд эстонских журналистов на приезд Зеленского в Ригу

Маргус Мартин rus.postimees.ee
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Президент Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов в Латвийском национальном историческом музее в Риге в четверг вечером, 11 января.
Президент Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов в Латвийском национальном историческом музее в Риге в четверг вечером, 11 января. Фото: Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Президент Украины Владимир Зеленский завершил многодневный марафон в странах Балтии в четверг в столице Латвии, Риге, куда он прибыл, так сказать, на одном дыхании из Таллинна в тот же день вечером. После официальных встреч с главами государств южных соседей Зеленский ненадолго появился перед журналистами в конце двенадцатичасового рабочего дня, пишет портал Rus.Postimees.

Хотя пресс-секретарь администрации Зеленского Сергей Никифоров перед входом главы государства в зал Латвийского национального исторического музея извинился за то, что вместо запланированного часа придется ограничиться половиной времени, украинский лидер, несмотря на поздний вечер, сделал все возможное и не обращал внимание на время.

В ходе интервью, которое началось вскоре после восьми часов и продолжалось около 45 минут, Зеленскому было задано восемь вопросов. Среди них были вопросы от двух крупнейших частных эстонских медиахолдингов - первый вопрос задал Postimees, а заключительный - Eesti Päevaleht.

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