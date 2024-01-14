Видео ⟩ За занавесом: Россия возвела свое вторжение в соседнюю страну в ранг "войны за веру"

Минувшая неделя прошла на российском телевидении под знаком религиозного нашествия. А именно, неделя началась с постоянного восхваления в новостях ракетной атаки России на Украину, которую аналитики и журналисты международной политики называют террористической. Россияне, между тем, продолжали рассказывать, что удары наносились только по военной инфраструктуре и заводам, производящим дроны и боеприпасы. А в конце недели, 7 января, в России отмечали православное Рождество, в которое тоже была вплетена тема войны - "священной", во имя защиты интересов России.
В российской политике при активном участии ее президента Владимира Путина православная церковь легитимизирует войну, давая ей свое благословение. В связи с этим неудивительно, что и Рождество было использовано в идеологических целях, чтобы вызвать у российских верующих ощущение, что война имеет религиозную подоплеку. В связи с этим вполне закономерно на Рождество Путин встретился с семьями погибших солдат, сказав, что их отцы и сыновья пали недаром, так как отдали свои жизни за защиту интересов России.
Самым удивительным на этой встрече было то, с каким поклонением вдовы и малолетние сыновья солдат смотрели на Путина. Жена одного погибшего солдата даже со слезами на глазах благодарила Путина за все, что тот сделал для России. Все это в определенной степени напоминало религиозный экстаз, в котором верующие благодарят своего лидера за возможность умереть за веру.
Добавим, что в отличие от прошлого года, когда Путин призывал к перемирию во время Рождества, в этом году подобных призывов не прозвучало. Скорее всего, потому, что в прошлом году Украина перемирие отвергла, отметив, что это обманный маневр для того, чтобы российская армия могла перегруппироваться и сосредоточить силы. При этом имелись обоснованные подозрения, что российская сторона не намерена это перемирие соблюдать.
Упреки Украине в "похищении" Рождества
Православное Рождество в России началось с упреков Украине в том, что та по политическим причинам похитила у своих жителей Рождество. Дело в том, что, после предоставления в 2018 году автокефалии Украинской православной церкви, украинцы впервые отмечали Рождество 25 декабря в прошлом году, а не 7 января в этом, как в России. Это, конечно, разозлило россиян, которые поспешили заявить, что "простые" украинские верующие новую дату не признают. Правда, это не соответствует действительности.
"Украинская православная церковь придерживается позиции, что юлианский календарь, используемый в русской церкви, не имеет религиозного значения, и что праздники следует отмечать по тому календарю, по которому люди живут в своей повседневной жизни. Даже до этой официальной замены некоторые украинские православные в первый год после вторжения России перенесли рождественские праздники на декабрь. Изменение даты празднования носит рекомендательный характер; отдельные приходы сами решают, когда отмечать праздник. Но из примерно 7500 приходов Украинской православной церкви все, кроме 120, перенесли дату Рождества в этом году", - написала газета New York Times в конце прошлого года.
"Большинство украинцев принимают эту смену дат. Перенос праздника с января на декабрь не меняет значения Рождества, так как отмечается не дата рождения Иисуса, а само событие", - заявила изданию Людмила Филипович, профессор религии Киево-Могилянской академии.
По этому случаю российское телевидение показало празднование Рождества - конечно, в "нужную" дату - в оккупированном Донецке, где благодарные жители восхваляли "освободителей".
Патриарх РПЦ Кирилл резко осудил смену дат празднования Рождества, выбранную украинской церковью, и в очередной раз высказал свои упреки в адрес Константинопольского экуменического патриарха Варфоломея I, признавшего автокефалию Украинской православной церкви. Кирилл подчеркнул, что такое решение Константинопольского патриарха следует считать грехом, за который тому предстоит ответить перед высшим судом. "Константинопольский патриарх - не свободный человек", - заявил Кирилл, отметив, что Варфоломей служит Западу.
В только что вышедшей книге доктора социальных наук и журналиста Рихарда Беруга "Власть и вера" можно найти интервью с Варфоломеем I, в котором он утверждает: "Мы поступили правильно. Миллионы украинцев имели право создать свою, независимую церковь. А Константинополь, в свою очередь, имел право предоставить им статус автокефальной церкви". И в связи с решением РПЦ прекратить общность Святой Вечери с Константинопольской церковью экуменический патриарх отмечает, что "церковь в Греции признала новую церковь в Украине. Довольно скоро другие церкви последуют этому примеру. Я думаю, что Русская православная церковь не может прекратить общность Святой Вечери со всеми, потому что тогда она будет изолирована. Им нужно думать, что делать, сотрудничать, просить прощения или делать что-то другое. Это их проблема, а не наша".
Религиозная война XXI века
С растущей интенсивностью российские пропагандисты внушают публике, что война в Украине - это "духовная" война, в которой, как особо подчеркивает командир чеченского спецназа "Ахмет" Апти Алаудинов, Бог, или светлые силы, воюют против Сатаны, или сил тьмы. Во всех своих выступлениях Алаудинов повторяет любимую нацистами фразу Gott mit uns, проповедуя, что Бог на стороне российской армии. Печально известный пропагандист Владимир Соловьев тоже не устает подчеркивать, что он "христианский человек", поэтому выступает против уничтожения "сатанинских ценностей" Запада.
Таким образом кремлевские идеологи стремятся как вывести на тропу войны верующих жителей России, так и выбить козырь пацифизма из рук антивоенных активистов, ведь война с "неверными" ведется по божьему велению.
Одна из прошлогодних публикаций Лондонской школы экономики посвящена отношениям религии и войны в России, и автор статьи, профессор Астонского университета Люциан Леустин, считает, что война в Украине - это первая религиозная война XXI века. По его мнению, высказывания патриарха Кирилла в поддержку войны лишь усиливают милитаризацию российского общества. Военные капелланы, воюющие вместе с российскими войсками, не замедлили охарактеризовать конфликт как настоящую "духовную войну". А украинские войска защищают не только свою страну, но и весь светский Запад и либеральный восточный православный мир, в то время как русские борются за защиту традиционного православного христианства.
"Религиозные страсти и эсхатологические видения материального и духовного мира играют прямую роль в поощрении насилия. Тесное участие религии в предвидении конфликта России и Украины было обобщено в статье президента Владимира Путина 2021 года "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой он подчеркнул, что Россия и Украина - это "одно и то же историческое и духовное пространство... Созданное Святым Владимиром, который был и князем Новгородским, и великим князем Киевским и до сих пор во многом определяет наше родство сегодня". (...) С начала военной кампании политическая идеологизация религии была очевидна в направлении России на Киев, который воспринимается не только как центр правительства, но и как главное религиозное место".
А в статье аналитического центра Air University "Неожиданный теолог: рост религиозных посланий Путина в процессе преобразования государственного самоопределения России" отмечается, что "путинское обоснованное богословием самоопределение российского государства определяет нацию как лидера и защитника консервативных христианских ценностей. Вооружившись таким религиозным рвением, Путин использовал религию как повод для войны в Украине.
Так, в речи 2022 года на Федеральной ассамблее России Путин описал, как украинские чиновники активно репрессируют православную церковь и ее последователей, в том числе вводят законы, противоречащие взглядам и культуре последних. Согласно религиозному повествованию Путина, украинские христиане, таким образом, нуждались в защите Москвы, что послужило основанием для вторжения".
Фактически в подаче Путина война в Украине приравнивается к крестовым походам, когда верующие отправились освобождать Святую землю от сарацинов. По сути, такой религиозный дискурс наделяет смыслом и войну, и многочисленные смерти и служит утешением семьям погибших.
"Учитывая потрясения в российском обществе после распада Советского Союза и последовавшую за ним политическую борьбу, обращение к таким религиозным темам помогло Путину восстановить связь между русским народом и государством, вернув столь необходимое ощущение культурного и исторического единства, которое Путин использовал для дальнейшего укрепления государственной власти. Такой посыл лучше всего понятен как форма пропаганды "интеграции", целью которой является формирование долгосрочных обязательств и участия людей в обществе по надуманной, мифической причине. Используя Русскую православную церковь как религиозный фон, Путин принял ряд законов и новых правил, направленных против ЛГБТК +, которые подвергают цензуре свободу речи для ограничения распространения западной культуры и постмодернистских ценностей. Кроме того, укрепляя религиозный авторитет РПЦ, Путин сделал невозможной евангелизацию западных церквей, укрепив тем самым свое влияние на духовные убеждения России. В целом возвращение Путина к религии помогает связать русский народ с новым русским самоопределением, стремящимся расширить свое влияние и исправить ошибки советского прошлого, и все это находится под его авторитарным контролем", - говорится в статье.
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