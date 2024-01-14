Видео ⟩ За занавесом: Россия возвела свое вторжение в соседнюю страну в ранг "войны за веру"

Патриарх РПЦ Кирилл резко осудил смену дат празднования Рождества, выбранную украинской церковью, и в очередной раз высказал свои упреки в адрес Константинопольского экуменического патриарха Варфоломея I, признавшего автокефалию Украинской православной церкви. Кирилл подчеркнул, что такое решение Константинопольского патриарха следует считать грехом, за который тому предстоит ответить перед высшим судом. "Константинопольский патриарх - не свободный человек", - заявил Кирилл, отметив, что Варфоломей служит Западу.

В только что вышедшей книге доктора социальных наук и журналиста Рихарда Беруга "Власть и вера" можно найти интервью с Варфоломеем I, в котором он утверждает: "Мы поступили правильно. Миллионы украинцев имели право создать свою, независимую церковь. А Константинополь, в свою очередь, имел право предоставить им статус автокефальной церкви". И в связи с решением РПЦ прекратить общность Святой Вечери с Константинопольской церковью экуменический патриарх отмечает, что "церковь в Греции признала новую церковь в Украине. Довольно скоро другие церкви последуют этому примеру. Я думаю, что Русская православная церковь не может прекратить общность Святой Вечери со всеми, потому что тогда она будет изолирована. Им нужно думать, что делать, сотрудничать, просить прощения или делать что-то другое. Это их проблема, а не наша".