Видео ⟩ Рижского таксиста в Польше хотят судить за перевозку нелегальных мигрантов

В тюрьме Эвий провел около трех недель, теперь он выпущен под залог в восемь тысяч евро, которые помогли собрать друзья и семья. Обвинение польской стороны серьезное - организация нелегальной миграции, за что ему грозило до шести лет лишения свободы.

Адвокаты считают обвинения некорректными, т.к. Эвий просто выполнял рабочие обязанности, и не знал о статусе иностранцев. Юрист Лига Шиме говорит, что запрашивать документы у пассажиров можно, однако для того, чтобы понять, могут ли иностранцы пересекать внутренние границы ЕС, у водителя может не быть специальных знаний

Однако Латвийская госпогранохрана подчеркивает, что незнание не освобождает от ответственности. При этом, о миграционных рисках в регионе было известно уже давно, и это нужно было иметь в виду. В МИД с этим мнением согласны, поэтому никакой помощи таксисту предоставить не могут.

По данным министерства, в прошлом году в ЕС за перевозку нелегальных мигрантов был задержан 51 латвийский подданный. Половина из них попала в руки пограничников именно в Польше.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)

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