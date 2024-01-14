Видео ⟩ Рижского таксиста в Польше хотят судить за перевозку нелегальных мигрантов

Рижский таксист попал в серьезную неприятность. В Польше ему грозит шесть лет тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов через границу. Водитель такси и его защитники поясняют, что, подбирая пассажиров в Риге, ни один таксист не проверяет их документы и разрешение на пребывание.
Вечером 4 ноября прошлого года Эвию Петкевичу в приложении для таксистов поступил, казалось бы, обычный вызов на улицу Барона в Риге. Там его встретили три человека - один латышскоязычный и двое, по виду, иностранцев.
"Я включаю, куда ехать, вижу, что Польша. Платили наличными, сразу возникли вопросы. Я говорю - дорога далекая, предоплата обязательна. Во-вторых, документы в порядке? Тот чувак со мной разговаривает по-латышски, говорит, да там все чики-пуки, деньги есть, у меня друзья не говорят ни по-английски, ни по-русски, но ты едь, все там в порядке, никаких проблем. Казалось бы, восемь часов езды, 200 евро чистой прибыли, хороший рабочий день", - говорит водитель такси Эвий Петкевич.
Пассажиры всю дорогу были неразговорчивы, пока после пересечения литовско-польской границы нас не остановил местный пограничник с требованием предъявить документы.
Выяснилось, что единственными документами иностранцев была бумага латвийских пограничников, что они ожидают получения статуса беженцев. "Ну, они меня в наручники, в бусик пограничников, ночной допрос, два дня в полиции, потом суд. В Польше все быстро происходит."
В тюрьме Эвий провел около трех недель, теперь он выпущен под залог в восемь тысяч евро, которые помогли собрать друзья и семья. Обвинение польской стороны серьезное - организация нелегальной миграции, за что ему грозило до шести лет лишения свободы.
Адвокаты считают обвинения некорректными, т.к. Эвий просто выполнял рабочие обязанности, и не знал о статусе иностранцев. Юрист Лига Шиме говорит, что запрашивать документы у пассажиров можно, однако для того, чтобы понять, могут ли иностранцы пересекать внутренние границы ЕС, у водителя может не быть специальных знаний
Однако Латвийская госпогранохрана подчеркивает, что незнание не освобождает от ответственности. При этом, о миграционных рисках в регионе было известно уже давно, и это нужно было иметь в виду. В МИД с этим мнением согласны, поэтому никакой помощи таксисту предоставить не могут.
По данным министерства, в прошлом году в ЕС за перевозку нелегальных мигрантов был задержан 51 латвийский подданный. Половина из них попала в руки пограничников именно в Польше.
Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!