Неизбежность важнее суммы: экс-глава Дорожной полиции о штрафах на дорогах

В 2023 году число погибших в ДТП в Латвии выросло и составило 149 человек. В 2022 году таких случаев было 113. "Это очень большой прирост, такого у нас не было с 2016 года", - рассказал председатель правления CSDD Айвар Аксенок, также отметивший, что на ухудшение ситуации не повлияла установка новых радаров средней скорости и ужесточение наказаний для пьяных водителей.

Аксенок считает, что необходимо тщательнее анализировать произошедшие аварии, в частности тяжелые, чтобы понять, в чем причина. Именно этим в CSDD начали заниматься еще в прошлом году, но данных о ДТП нужно еще больше.

Из 149 аварий в прошлом году в более половине случаев в протоколах указывалась "другая" причина ДТП, отметил Аксенок. В 29 случаев причиной указывалась невнимательность водителя, и лишь в 15 - превышение скорости. По мнению специалиста, такая статистика вызывает вопросы.