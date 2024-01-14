Неизбежность важнее суммы: экс-глава Дорожной полиции о штрафах на дорогах

Несмотря на контроль скорости и ужесточение наказаний для нарушителей на дорогах, ДТП со смертельным исходом в Латвии становится только больше. Участники программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор" считают, проблему не решить одними только штрафами. Решением проблемы может стать увеличение экипажей полиции на дорогах. "Штрафы не работают, потому что не важна степень наказания. Очень важна его неизбежность" - сказал экс-начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш, пишет Rus.LSM.
В 2023 году число погибших в ДТП в Латвии выросло и составило 149 человек. В 2022 году таких случаев было 113. "Это очень большой прирост, такого у нас не было с 2016 года", - рассказал председатель правления CSDD Айвар Аксенок, также отметивший, что на ухудшение ситуации не повлияла установка новых радаров средней скорости и ужесточение наказаний для пьяных водителей.
Аксенок считает, что необходимо тщательнее анализировать произошедшие аварии, в частности тяжелые, чтобы понять, в чем причина. Именно этим в CSDD начали заниматься еще в прошлом году, но данных о ДТП нужно еще больше.
Из 149 аварий в прошлом году в более половине случаев в протоколах указывалась "другая" причина ДТП, отметил Аксенок. В 29 случаев причиной указывалась невнимательность водителя, и лишь в 15 - превышение скорости. По мнению специалиста, такая статистика вызывает вопросы.
Депутат Сейма ("Латвия на первом месте!") Эдмунд Зивтиньш также считает, что на проблемных участках дорог должно появиться больше полиции. "Штрафы не работают, потому что не важна степень наказания. Очень важна его неизбежность. А если некому за этим следить, получается, что нарушил один, второй раз и начинаешь превышать скорость, потому что полиции нет", - считает он.
Таже политик сказал, что конфисковать автомобиль у выпившего водителя малоэффективно. Необходимо, чтобы он прошел курс лечения, прежде чем пересдавать на права.
Того же мнения о недостатке полиции придерживается президент Латвийского авто-мото общества, член Совета безопасности дорожного движения Юрис Звирбулис. "Водители полицию практически не видят, и в полиции сильная нехватки личного состава, особенно на улицах. Я не вижу, как решить это в ближайшее время", - сказал он.
"Даже превысив скорость на 10 км/час, человек увеличивает риск и даже может погибнуть [при аварии]. Обществу нужно показать, что это важно", - подчеркнул Аксенок, отметив, что даже там, где установлены камеры, проверяющие наличие техосмотра и OCTA, но не контролируется скорость, водители реже превышают скорость.
С ноября 2022 года за езду в состоянии сильного подпития в Латвии введена уголовная ответственность, а автомобили нарушителей конфискуют. К середине лета число уголовных процессов превысило 600. При этом строгость наказания не стала препятствием для водителей-алкоголиков, сообщает Латвийское радио. Частично это от безнаказанности (ловят далеко не всех пьяных за рулем), частично потому, что общество Латвии остается лояльным к пьянству.
Генпрокурор Юрис Стуканс на заседании подкомиссии Сейма по уголовному праву предложил, что, если число водителей, пойманных за рулем пьяными не уменьшается, стоит подумать о более жестких наказаниях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!