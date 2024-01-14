В Давосе обсуждается план Украины по окончании войны с РФ

План, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским в конце 2022 года и названный Киевом "Формулой мира", предусматривает полный вывод российских войск с оккупированных территорий, восстановление суверенитета Украины над этими территориями, включая Крым, и создание международного трибунала, который будет судить Россию за военные преступления.

В плане также говорится, что необходимо гарантировать, чтобы Украина могла без перебоев экспортировать зерно, украинские атомные электростанции могли работать безопасно, а военнопленные и дети, вывезенные в Россию, могли вернуться в Украину.

Россия отвергает этот план и не была приглашена на эту и предыдущие встречи, состоявшиеся в прошлом году в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте. Конференции по мирному плану в основном служат для регулярной мобилизации сторонников Украины.

Поскольку конференция не проводится на высшем уровне, Зеленский принимать в ней участие не будет, хотя ожидается, что он примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

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