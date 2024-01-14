Правительство планирует снизить смертность от внешних причин

Согласно проекту плана, отчет о том, что делается для снижения смертности от внешних причин, должен быть представлен в Кабинет министров до 31 марта этого года.

К 30 октября 2026 года ответственные министерства должны добиться постепенного снижения количества смертности от внешних причин на 100 000 населения.

План действий правительства предусматривает в общей сложности 269 мер. Больше всего внимания уделяется содействию благосостоянию и экономической активности.

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