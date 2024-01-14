Вс, 14.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Правительство планирует снизить смертность от внешних причин

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Врачи Рижской Восточной больницы
Врачи Рижской Восточной больницы Фото: Ieva Čīka/LETA

В ближайшие два года правительство планирует снизить смертность от внешних причин, говорится в проекте плана действий правительства Эвики Силини.

Согласно проекту плана, отчет о том, что делается для снижения смертности от внешних причин, должен быть представлен в Кабинет министров до 31 марта этого года.

К 30 октября 2026 года ответственные министерства должны добиться постепенного снижения количества смертности от внешних причин на 100 000 населения.

План действий правительства предусматривает в общей сложности 269 мер. Больше всего внимания уделяется содействию благосостоянию и экономической активности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх