Видео ⟩ На дороге можно найти детали авто! Жители жалуются на плохое состояние улицы Бикерниеку

В соцсетях в группе района Тейка, местные жители тоже высказались о состоянии улицы Бикерниеку, и все как один согласны с Сандрой - состояние улицы критическое. На ул. Бикерниеку можно найти несколько деталей автомобилей, которые, возможно, упали именно из-за въезда в какую-то более глубокую яму.

Место работы эксперта по автомобилям Угиса Витолса находится на ул. Бикерниеку, поэтому этот участок дороги ему хорошо известен Он напоминает, что важно помнить, что при въезде в яму не рекомендуется резко тормозить. Тормозить рекомендуется прямо до ямы, чтобы в яму колесо упало свободно и не было заторможено.

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