Ученый, которого СМИ называли "персональным геронтологом" президента Владимира Путина, с начала 90-х занимался проблемами старения и продления активной жизни, зарегистрировав 13 препаратов и 64 вида пищевых добавок на основе пептидов.

В 2017 году Путин вручил Хавинсону Орден Дружбы за особые достижения в области медицины. В интервью Санкт-Петербургскому интернет-изданию "Фонтанка" накануне награждения Хавинсон со ссылкой на Библию сказал, что ресурсы человеческого организма могут обеспечить жизнь до 120 лет, как минимум - до 100 лет.

"В Ветхом Завете до сих пор написано, что Бог дал человеку столько", - пояснил Хавинсон.

По его словам, "максимальный рекорд книги Гиннесса - прожившая 122 года француженка Анна Калман, в России рекорд жизни составляет 117 лет - Варвара Семенякова. То есть 100 лет - это минимум".

Хавинсон пообещал Путину "не менее 20 лет" активной жизни и назвал его "образцом" с "блестящим потенциалом". Хавинсон также подчеркнул, что медицина должна продлять жизнь государственных деятелей, поскольку "опытного лидера, как правило, никто заменить не может".

"И без него в стране начнется политический кризис", - пояснил ученый.

"Открытие пептидов и на их базе пептидных биорегуляторов принесло Хавинсону мировую известность", - написал Эргашев в некрологе на своей странице во "ВКонтакте". Он добавил, что открытия Хавинсона помогли сохранить здоровье ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии, жертв Спитакского землетрясения и более 112 миллионов человек по всему миру.

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