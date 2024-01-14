Видео ⟩ СМИ: Россия уже в пятый раз случайно разбомбила свою территорию

В Краснодарской области России между станицами Павловская и Атаманская обнаружены детали ракеты Х-101 российской армии. Из соображений безопасности на дорогах возле территории заблокировано движение, сообщает российское независимое издание The Moscow Times.
Местные жители сообщили СМИ, что объект, скорее всего, упал ночью, в соцсетях опубликовали несколько видео с места происшествия. Кремлевское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщает, что, скорее всего, найденные обломки действительно являются частью ракеты Х-101.
A Russian missile flying towards Ukraine has crashed in the Krasnodar Region. Its wreckage was found by local residents. pic.twitter.com/q7AWqN1FjS— NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2024
Это как минимум пятый раз, когда российская армия случайно сбросила боеприпасы на территорию России.
Самый недавний случай произошел в январе этого года, когда ракета Х-101 и неразорвавшаяся бомба были обнаружены в Белгородской области. Кроме того, 2 января боеприпасы российской армии упали в поселке Петропавловка в Воронежской области.
А 20 апреля 2023 года во время полета истребителя Су-24 в центре города Белгорода упало "абнормальное количество" боеприпасов, как сообщает Минобороны России.
24 и 25 мая в Белгороде были обнаружены две неразорвавшиеся бомбы FAB-500.
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