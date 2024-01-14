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Видео ⟩ СМИ: Россия уже в пятый раз случайно разбомбила свою территорию

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video/NEXTA/"X"

В Краснодарской области России между станицами Павловская и Атаманская обнаружены детали ракеты Х-101 российской армии. Из соображений безопасности на дорогах возле территории заблокировано движение, сообщает российское независимое издание The Moscow Times. 

Местные жители сообщили СМИ, что объект, скорее всего, упал ночью, в соцсетях опубликовали несколько видео с места происшествия. Кремлевское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщает, что, скорее всего, найденные обломки действительно являются частью ракеты Х-101.

Это как минимум пятый раз, когда российская армия случайно сбросила боеприпасы на территорию России.

Самый недавний случай произошел в январе этого года, когда ракета Х-101 и неразорвавшаяся бомба были обнаружены в Белгородской области. Кроме того, 2 января боеприпасы российской армии упали в поселке Петропавловка в Воронежской области.

А 20 апреля 2023 года во время полета истребителя Су-24 в центре города Белгорода упало "абнормальное количество" боеприпасов, как сообщает Минобороны России.

24 и 25 мая в Белгороде были обнаружены две неразорвавшиеся бомбы FAB-500.

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