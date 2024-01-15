Айова первой среди американских штатов выбирает кандидата в президенты. У республиканцев лидирует Дональд Трамп

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Его жена, однако, собирается голосовать за Никки Хейли, потому что не все из того, что Трамп говорил на публике, ей нравится.

Другой сторонник Трампа, Майк Уильямс, работающий в сфере грузоперевозок, признает, что у бывшего президента «много багажа», имея в виду множество судебных дел против него. Но он считает, что, придя к власти, Трамп решит проблемы, которые волнуют лично Уильямса: «Экономика, граница, все. Сейчас все плохо».

Даже среди еще не определившихся с тем, кому отдать свой голос, бытует мнение, что Трамп все равно получит президентскую номинацию.

«Мне нравятся все наши кандидаты, — говорит Брайан Мун, владелец бара в столице Айовы, городе Де-Мойн. — Если бы можно было сделать суперкандидата, чтобы взять немного от одного и немного от другого, я был бы счастлив. Но так не бывает».

Отвечая на вопрос, чем объяснить первенство Трампа в штате, он сказал: «Несмотря на то, что он миллиардер, он действительно обычный человек. Ему нравится выступать, он интересен, самокритичен, и я думаю, что это помогает ему наладить отношения с людьми в Айове».

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