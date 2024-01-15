В первую очередь сотрудничество будет осуществляться с государственными средствами массовой информации. В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) говорят, что это обусловлено практическими соображениями. А именно средства массовой информации должны быть уведомлены до того, как сработают тревожные сирены, а сигнал будет воспроизведен только после получения подтверждения о получении информации. Чем больше средств массовой информации будет вовлечено в этот процесс, тем больше времени потребуется, чтобы активировать сирены.

VUGD также заключила договор с национальным информационным агентством LETA. Но в план оно не включено по техническим причинам - это информационное агентство, а не электронное СМИ. Другие новостные интернет-порталы также не включены по той же причине.

Насколько Латвийское радио готово к кризису?

"У нас были только учения, которые затрагивают вопросы гражданской обороны, именно эвакуация в случае несчастного случая, это были единственные учения. Настолько комплексных учений, как средства реагирования на чрезвычайные ситуации, у нас не было, нет. Мы участвовали в более широких учениях, организованных Министерством обороны", – говорит председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне.

Латвийское телевидение также дало комментарий.

"Самое важное, над чем мы сейчас работаем - это уже практические вопросы, мы все чаще проводим практические занятия, которые уже являются учениями, связанными с тем, чтобы оперативные планы действительно работали в жизни. […] На мой взгляд, в целом наши возможности обеспечения непрерывности деятельности достаточно хорошие, но отличными они точно не будут, на это есть разные причины. Нам нужно уладить технологические решения и, конечно же, продолжать развиваться", - говорит Иварс Приеде, председатель правления LTV.

Планы обеспечения непрерывности деятельности телерадиокомпаний утверждены Министерством сообщения. Таким образом, круг институтов, участвующих в координации кризисной коммуникации, еще больше расширяется.

Из всех опрошенных Nekā personīga никто не смог указать, кто будет главным ответственным за это.

Это зависит от конкретного кризиса. Согласно Плану гражданской обороны, ответственное за событие министерство должно обеспечить управление кризисными коммуникациями и координировать деятельность с Департаментом стратегических коммуникаций Государственной канцелярии.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!