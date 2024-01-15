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Германия разработала сценарий учений, в котором НАТО готовится к нападению России (5)

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Германия разработала сценарий учений, в котором НАТО готовится к нападению России
Германия разработала сценарий учений, в котором НАТО готовится к нападению России Фото: Bild

Вооруженные силы Германии разработали сценарий учений, имитирующий реакцию Германии в случае, если Россия не потерпит поражение в Украине и начнет военные провокации на восточном фланге НАТО, в том числе в странах Балтии, сообщил немецкий таблоид Bild. Опубликованный сценарий учений привлек внимание украинских и прибалтийских СМИ, пишет LETA.

В распоряжение Bild попал секретный документ, составленный Министерством обороны Германии, в котором изложенный сценарий будет отыгран на запланированных на 2024 год учениях НАТО в странах Балтии.

Это не означает, что Германия прогнозирует такой ход событий - это просто сценарий военной подготовки для проверки готовности к худшему сценарию развития событий.

В Вооруженных силах Германии, или Бундесвере, заявили газете, что "рассмотрение различных сценариев, даже весьма маловероятных, является частью повседневной жизни военных".

"Эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в феврале. Это сценарий военных учений, в котором шаг за шагом, месяц за месяцем описывается, как Путин будет действовать и как НАТО будет защищаться, - пишут журналисты Bild. - По сценарию, составленному Бундесвером, эскалация может произойти всего за несколько недель. Вскоре после этого могут начаться военные действия с участием десятков тысяч немецких солдат".

Сценарий учений, подготовленный Бундесвером, предусматривает, что Россия объявит новую мобилизацию и мобилизует еще 200 тысяч солдат в российскую армию к февралю 2024 года. Весной Кремль начнет масштабное наступление в Украине. Поскольку Киев не получает достаточной поддержки от своих западных партнеров, Россия разгромит Вооруженные силы Украины к июню 2024 года.

В сентябре, когда на западе России и Беларуси проходят ежегодные крупномасштабные военные учения "Запад", в которых принимают участие 50 тысяч военнослужащих, в странах Балтии начнутся этнические конфликты.

В октябре Россия перебрасывает свои войска и ракеты средней дальности в Калининград, чтобы нанести удар по Сувалкскому коридору. В декабре - сразу после президентских выборов в США - в Литве или Польше вспыхивают пограничные конфликты и беспорядки. Россия пытается использовать возможный политический паралич, вызванный выборами в США, в своих интересах.

В январе 2025 года Польша и страны Балтии уведомляют остальных членов НАТО об угрозе, исходящей от России - она планирует в марте разместить дополнительный контингент военных в Беларуси и на границе со странами Балтии.

В мае 2025 года НАТО согласовывает меры сдерживания для предотвращения нападения России на Сувалкский коридор. В "день Х" НАТО отправляет на восточный фланг 300 000 солдат, в том числе 30 000 немцев.

В этом сценарии военные силы Германии обрисовали, как может разразиться конфликт на восточном фланге НАТО, но это не означает, что Германия считает такое развитие событий правдоподобным, подчеркивает издание. 

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