Германия разработала сценарий учений, в котором НАТО готовится к нападению России

Сценарий учений, подготовленный Бундесвером, предусматривает, что Россия объявит новую мобилизацию и мобилизует еще 200 тысяч солдат в российскую армию к февралю 2024 года. Весной Кремль начнет масштабное наступление в Украине. Поскольку Киев не получает достаточной поддержки от своих западных партнеров, Россия разгромит Вооруженные силы Украины к июню 2024 года.

В сентябре, когда на западе России и Беларуси проходят ежегодные крупномасштабные военные учения "Запад", в которых принимают участие 50 тысяч военнослужащих, в странах Балтии начнутся этнические конфликты.

В октябре Россия перебрасывает свои войска и ракеты средней дальности в Калининград, чтобы нанести удар по Сувалкскому коридору. В декабре - сразу после президентских выборов в США - в Литве или Польше вспыхивают пограничные конфликты и беспорядки. Россия пытается использовать возможный политический паралич, вызванный выборами в США, в своих интересах.

В январе 2025 года Польша и страны Балтии уведомляют остальных членов НАТО об угрозе, исходящей от России - она планирует в марте разместить дополнительный контингент военных в Беларуси и на границе со странами Балтии.

В мае 2025 года НАТО согласовывает меры сдерживания для предотвращения нападения России на Сувалкский коридор. В "день Х" НАТО отправляет на восточный фланг 300 000 солдат, в том числе 30 000 немцев.

В этом сценарии военные силы Германии обрисовали, как может разразиться конфликт на восточном фланге НАТО, но это не означает, что Германия считает такое развитие событий правдоподобным, подчеркивает издание.

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