Холода не пройдут – следует ли владельцам электромобилей беспокоиться?

Следите за расстоянием, которое можно проехать в зимних условиях. Электромобили зимой потребляют больше энергии. Это связано с тем, что энергия аккумулятора используется также и для обогрева салона автомобиля и нагрева аккумулятора. Поэтому пробег электромобиля на одной зарядке зимой может быть на 20-50% меньше, чем в другие сезоны. Например, если расчетный пробег составляет 300 километров, то в зимних условиях он уменьшается до 150–200 километров.

Если есть возможность, паркуйте автомобиль в теплом месте. Поскольку при езде зимой существенная часть энергии тратится на обогрев аккумулятора и салона, электромобиль следует держать в теплом гараже. Если такой возможности нет, и электромобиль паркуется под открытым небом, перед тем как тронуться и перед зарядкой рекомендуется предварительно нагреть аккумулятор.

"При покупке электромобиля предлагаю обратить внимание на то, оснащен ли он тепловым насосом, который может гораздо эффективнее обогревать автомобиль, в результате чего на этот процесс будет расходоваться меньше энергии. Однако следует учитывать, что в зимнюю стужу обогреватель в самом начале поездки может работать с мощностью 4–6 кВт и значительно израсходует запасы энергии аккумулятора. Когда внешняя температура приближается к нулю, количество энергии, необходимой для обогрева, значительно снижается, а пробег увеличивается", – говорит Скутелис.