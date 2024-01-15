Холода не пройдут – следует ли владельцам электромобилей беспокоиться?

Сел аккумулятор, невозможность зарядки и потеря контроля над автомобилем – вот три наиболее распространенные опасности, связанные с управлением электромобилем в зимнее время. Чтобы езда на этом автомобиле не стала испытанием, и была комфортной даже в зимние морозы, If Apdrošināšana вместе с энтузиастом технологий Кристапсом Скутелисом обобщили несколько рекомендаций, которые помогут вам чувствовать себя в безопасности на дороге.
Если пять лет назад на улицах можно было встретить всего пару сотен электромобилей, то сегодня их уже 5758*. "По данным If Apdrošināšana KACKO, количество застрахованных электромобилей за последние два года увеличилось вдвое. Первые месяцы управления электромобилем и особенно первая зима за рулем электромобиля, конечно же, является несколько более рискованным временем с точки зрения страховой компании, однако на данный момент нельзя сказать, что в зимние месяцы электромобили получают значительно большие повреждения, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания", - говорит Гиртс Кублиньш, руководитель Группы страховых возмещений транспортных средств If Apdrošināšana.
Хотя электромобили обладают множеством функций, повышающих безопасность и комфорт езды, таких как быстрый обогрев салона и хорошая технология управления автомобилем,
зима может стать временем, когда управление электромобилем может преподнести неожиданные сюрпризы.
Подробнее о практическом опыте передвижения на электромобиле зимой рассказывает Кристапс Скутелис, энтузиаст технологий: "При эксплуатации электромобиля следует учитывать, что обогрев автомобиля может потреблять значительное количество энергии, и это самым непосредственным образом влияет на потенциальный пробег. Если используется электромобиль с аккумулятором меньшей емкости, можно рассчитывать, что пробег уменьшится почти на половину. Также следует учитывать, что в особо холодных условиях аккумулятор электромобиля может заряжаться более медленно, а также следует особо следить, чтобы не ездить на автомобиле до полной разрядки аккумулятора.
Если летом на большинстве электромобилей можно ездить с почти 0% остатком заряда аккумулятора, то зимой последние несколько десятков километров могут "израсходоваться" неожиданно быстро.
В первый год эксплуатации электромобиля придется овладеть этими новыми навыками, и в последующие годы эти нюансы уже не смогут удивить неподготовленного".
Водителям следует быть осторожными при движении по скользкой дороге. Электромобиль чаще всего имеет задний привод, поэтому его управляемость на скользкой поверхности поначалу может удивить, особенно если водитель привык управлять переднеприводным автомобилем. Поэтому потребуется время, чтобы привыкнуть к езде в зимних условиях. Электромобиль также обычно разгоняется быстрее и намного тяжелее автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, поэтому его управляемость немного отличается, например, тормозной путь на скользкой поверхности может быть длиннее.
Используйте экономичный режим вождения. Многие электромобили имеют экологический режим вождения, который снижает потребление энергии и увеличивает расстояние поездки и время работы аккумулятора. При морозе этот режим вождения особенно полезен. Определенно стоит проверить свой стиль вождения – плавное вождение потребляет меньше энергии и, в целом, является более безопасным, чем резкое ускорение или резкое торможение.
Проверьте давление воздуха в шинах. В холодную погоду давление воздуха в шинах незначительно падает, а недостаточно накачанная шина увеличивает сопротивление вращению. Поэтому с наступлением холодов следует убедиться, что давление воздуха в шинах соответствует рекомендованному производителем автомобиля, потому что тогда автомобиль будет более устойчив на дороге.
Следите за расстоянием, которое можно проехать в зимних условиях. Электромобили зимой потребляют больше энергии. Это связано с тем, что энергия аккумулятора используется также и для обогрева салона автомобиля и нагрева аккумулятора. Поэтому пробег электромобиля на одной зарядке зимой может быть на 20-50% меньше, чем в другие сезоны. Например, если расчетный пробег составляет 300 километров, то в зимних условиях он уменьшается до 150–200 километров.
Если есть возможность, паркуйте автомобиль в теплом месте. Поскольку при езде зимой существенная часть энергии тратится на обогрев аккумулятора и салона, электромобиль следует держать в теплом гараже. Если такой возможности нет, и электромобиль паркуется под открытым небом, перед тем как тронуться и перед зарядкой рекомендуется предварительно нагреть аккумулятор.
"При покупке электромобиля предлагаю обратить внимание на то, оснащен ли он тепловым насосом, который может гораздо эффективнее обогревать автомобиль, в результате чего на этот процесс будет расходоваться меньше энергии. Однако следует учитывать, что в зимнюю стужу обогреватель в самом начале поездки может работать с мощностью 4–6 кВт и значительно израсходует запасы энергии аккумулятора. Когда внешняя температура приближается к нулю, количество энергии, необходимой для обогрева, значительно снижается, а пробег увеличивается", – говорит Скутелис.
Больше времени уделяйте зарядке. В холодную погоду зарядка аккумулятора занимает больше времени, поскольку часть энергии расходуется на нагрев аккумулятора. Аккумулятор электромобиля заряжается лучше, если он не разряжен полностью. Стоит добавить, что скорость зарядки обычно снижается, когда уровень заряда батареи достигает 80 процентов. При зарядке аккумулятора всегда соблюдайте инструкции производителя автомобиля.
Перед тем, как начать зарядку, убедитесь в отсутствии снега или льда в порту автомобиля или в зарядном пистолете, поскольку это может замедлить зарядку.
Зарядка электромобиля при низких температурах происходит медленно. Зарядка электромобиля зимой, в зависимости от автомобиля, однозначно происходит медленнее, поэтому следует выделять дополнительное время на зарядку, например, если отправляетесь в дальнюю поездку. Если в автомобиле имеется функция предварительного нагрева аккумулятора, ее следует своевременно включать перед тем, как отправиться в пункт зарядки. Теплый аккумулятор получает более сильный ток и заряжается быстрее. В большинстве электромобилей функция предпускового подогрева запускается автоматически при включении навигации в пункт зарядки.
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