Послепраздничная депрессия: как восстановиться?

15 января - один из самых депрессивных дней в году. Праздники закончились, эмоции утихли, как будто ничего плохого не случилось, но внезапная подавленность, чувство опустошенности и истощения сил не отступают. А ведь надо вставать на работу, заниматься домашними делами и входить в привычный ритм. Как вернуть себе силы и хорошее настроение?
"Постпраздничная грусть, постпраздничный синдром — вот некоторые из терминов, используемых для описания кратковременной подавленности, которая может последовать за насыщенностью и высоким эмоциональным возбуждением, присущим праздникам. Хотя праздники обычно связывают с радостью, это также и напряженное время, требующее от нас многого в эмоциональном, физическом и финансовом смысле. Все это может способствовать эмоциональным переживаниям и требовать увеличения траты наших внутренних ресурсов. Меньше сна, больше стресса, больше энергозатрат – в результате нарушается привычный режим, ослабевает организм, а значит различным внутренним или внешним факторам легче вывести нас из равновесия", – говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Отметим, что хотя постпраздничную грусть нередко сравнивают с депрессией, это несколько иное состояние. Это кратковременная подавленность, которой присущи разные формы проявления: апатия, опустошенность, разочарование, одиночество, тревога, а также напряжение, нарушение сна, снижение аппетита, трудности с концентрацией и упадок сил. Эти факторы могут дополнять беспокойство о расходах и финансовом положении, активная нагрузка на работе или учебе, а также вопросы взаимоотношений с другими людьми и пережитое во время праздников. В отличие от депрессии, постпраздничная подавленность - кратковременна, однако, если эти симптомы сохраняются более пары недель, рекомендуется обратиться к врачу.
Как почувствовать себя лучше?
В зимний сезон, особенно после такого напряженного периода, как декабрь, когда приходится одновременно делать практически все – завершать текущие дела, готовиться к праздникам, рабочим и школьным мероприятиям и т.п. – ни один из нас не может не ощущать повышенную усталость и упадок сил. Поэтому зимой следует особенно заботиться о физическом и психическом комфорте, не забывая об умеренности.
"Обильный рождественский стол нередко включает более жирные и сладкие блюда, чем обычно, а изобилие и размер порций приводит к перееданию.
Употребление алкогольных и сладких напитков также оказывает негативное влияние на здоровье и самочувствие. При потреблении слишком большого количества жиров и сахара организм испытывает кратковременный прилив энергии, за которым следует гораздо более длительный период "летаргии", который, в свою очередь, способствует малоподвижности и стремлению протянуть руку за следующей порцией калорий. Вдобавок ко всему, недосыпание во время праздников могут привести к ухудшению физического и эмоционального самочувствия. Поэтому, думая о своем благополучии в долгосрочной перспективе, во время и после праздников также следует подумать и о своем здоровье и гармоничном стиле жизни", - говорит фармацевт.
- Сбалансированное питание. После праздников вернитесь к обычному питанию, ешьте меньшими порциями, а также сократите потребление жиров, соли и сахара, позволяя своей пищеварительной системе отдохнуть от праздничных излишеств, одновременно обеспечивая необходимые питательные вещества, включая клетчатку и белок. Для улучшения работы пищеварительной системы будут полезны цельнозерновые продукты, способствующие образованию полезных бактерий, и овощи, нормализующие работу кишечника и очищающие кишечный тракт от токсинов. При недостатке клетчатки уровень сахара быстро повышается под воздействием быстрых углеводов, вызывая утомляемость, головные боли и чувство слабости. Улучшить работу мозга помогут продукты, содержащие ценные жирные кислоты омега-3, магний, цинк, витамин В и другие витамины и минералы. Также укрепить ментальное здоровье могут помочь пищевые добавки, нормализующие работу нервной системы, например, препараты, содержащие валериану или экстракт зверобоя
- Витамины и минералы. Если уровень энергии действительно низкий, можно воспользоваться препаратами, содержащими поливитамины, минералы и аминокислоты. Чтобы снять усталость, слабость и нервозность, стабилизировать нервную систему, пользу принесут магний и витамины группы В. Тревогу можно уменьшить с помощью травяных препаратов, таких как пищевые добавки, содержащие экстракт валерианы, пассифлоры или мелиссы, а также питья травяных чаев, например с перечной мятой или пустырником. В свою очередь, для укрепления иммунитета наиболее необходимы витамины А, С, D, Е, а также такие минералы, как цинк, селен, железо и медь, которые участвуют в процессах иммунной системы и действуют как антиоксиданты, защищая клетки от неблагоприятных факторов внешней среды.
- Качественный сон. Полноценный сон является основным условием хорошего здоровья – он позволяет организму восстанавливаться, обеспечивает энергию и радость жизни, а от количества и качества сна зависит ряд функций организма, включая иммунитет и активность мозга. Необходимо обеспечить режим сна, ложась спать каждую ночь в одно и то же время и уделяя сну от семи до девяти часов. Если не удается заснуть по вечерам, бессонница, можно принять препараты мелатонина или приготовить расслабляющий чай, например, с ромашкой, мятой, лавандой, валерианой, мелиссой или хмелем.
- Физическая активность. Доказано, что регулярная физическая активность помогает бороться с тревогой и подавленностью. Хорошее физическое здоровье, в свою очередь, способствует улучшению эмоционального и ментального здоровья. Обязательно следует выходить на улицу – даже зимой и в холод, ведь даже 10 минут быстрой ходьбы на свежем воздухе окажут положительный эффект – и физическая активность, и солнечный свет повышают уровень серотонина, повышающего настроение. Спортзал, танцы или зимние виды спорта – каждый сможет найти занятие, приносящее радость.
- Время для себя и общения. Подобно тому, как мы разминаемся и остываем во время тренировок, до и после отпуска и путешествия, желательно запланировать хотя бы один день для неторопливого перехода к рабочему режиму, отдыха и более спокойного планирования следующих шагов. Уделить время для себя и для общения с близкими людьми: совместное планирование предстоящих отпусков, путешествий и других мероприятий принесут положительные эмоции и душевное равновесие.
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