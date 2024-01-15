Послепраздничная депрессия: как восстановиться?

В зимний сезон, особенно после такого напряженного периода, как декабрь, когда приходится одновременно делать практически все – завершать текущие дела, готовиться к праздникам, рабочим и школьным мероприятиям и т.п. – ни один из нас не может не ощущать повышенную усталость и упадок сил. Поэтому зимой следует особенно заботиться о физическом и психическом комфорте, не забывая об умеренности.



"Обильный рождественский стол нередко включает более жирные и сладкие блюда, чем обычно, а изобилие и размер порций приводит к перееданию.

Употребление алкогольных и сладких напитков также оказывает негативное влияние на здоровье и самочувствие. При потреблении слишком большого количества жиров и сахара организм испытывает кратковременный прилив энергии, за которым следует гораздо более длительный период "летаргии", который, в свою очередь, способствует малоподвижности и стремлению протянуть руку за следующей порцией калорий. Вдобавок ко всему, недосыпание во время праздников могут привести к ухудшению физического и эмоционального самочувствия. Поэтому, думая о своем благополучии в долгосрочной перспективе, во время и после праздников также следует подумать и о своем здоровье и гармоничном стиле жизни", - говорит фармацевт.