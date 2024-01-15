Премьер-министр Эстонии призналась, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетившим Таллинн на прошлой неделе, но исключила высылку украинцев, поскольку они находятся здесь на законных основаниях.

"Да, мы обсуждали тему украинских беженцев, а точнее, украинских мужчин мобилизационного возраста. Президент Зеленский отметил, что есть люди, которые находятся на передовой, а есть те, кто платит налоги, чтобы иметь возможность финансировать находящихся на поле боя солдат", – сказала Каллас в видеоинтервью изданию The Kyiv Independent.

По словам Каллас, украинские беженцы имеют право находиться в Эстонии, если соблюдают установленные правила: "Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи.

Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно, чтобы помочь своей Родине".

На пресс-конференции, состоявшейся в четверг после встречи с Каллас, Зеленский заявил, что его стране нужны уехавшие за границу мужчины мобилизационного возраста как для борьбы с российской агрессией, так и для поддержки экономики страны. Однако он не ответил прямо, должна ли Эстония высылать проживающих здесь украинских граждан мобилизационного возраста.

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