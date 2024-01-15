Самый красивый момент коронации нового короля Дании - поцелуй с королевой

В отличие от пышной церемонии в Великобритании, в Дании переход трона не сопровождался специальными религиозными или традиционными церемониями. Однако новый король с членами семьи вышел поприветствовать народ на балкон Кристиансборгского дворца.

Фото: Reuters/ScanPix

Рядом с королем Фредериком X и королевой Мэри на балконе были их четверо детей, включая 18-летнего Кристиана, который теперь стал наследником престола.

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: Reuters/ScanPix

Королевская семья Дании помахала ликующей толпе, а потом новоиспеченный король поцеловал королеву. Фредерик выглядел очень эмоционально взволнованным, иногда даже вытирая слезы.

У Фредерика X имеется степень магистра по политологии, которую он получил в Орхусском Университете. Его магистерская работа касалась внешней политики стран региона Балтийского моря.

Он работал в дипломатическом представительстве Дании при ООН в Нью-Йорке, а также был первым секретарем посольства Дании во Франции. Проходил службу в вооруженных силах и учился в военной академии Дании.

В 2004 году Фредерик женился на австралийке Мэри Дональдсон, которая не имеет знатного происхождения. Они познакомились в 2000 году во время посещения Фредериком Олимпийских игр в Сиднее.

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