Видео ⟩ В Болдерае в метель водитель врезался в автобус

Один из автобусов 30-го маршрута, следовавший в сторону района Болдерая , неожиданно изменил пункт назначения. На автобусной остановке на улице Силикату в него сзади врезался автомобиль марки Mercedes-Benz .

Водитель автомобиля отказалась от комментариев. После случившегося она была в состоянии шока. В свою очередь, водитель автобуса чувствует облегчение от того, что в момент аварии в его транспортном средстве находилось всего несколько пассажиров.