Видео ⟩ В Болдерае в метель водитель врезался в автобус

К счастью, обошлось без пострадавших - так водитель автобуса описывает аварию, произошедшую утром в пятницу, 12 января, в Болдерае, сообщает передача Degpunktā.
Один из автобусов 30-го маршрута, следовавший в сторону района Болдерая, неожиданно изменил пункт назначения. На автобусной остановке на улице Силикату в него сзади врезался автомобиль марки Mercedes-Benz.
Водитель автомобиля отказалась от комментариев. После случившегося она была в состоянии шока. В свою очередь, водитель автобуса чувствует облегчение от того, что в момент аварии в его транспортном средстве находилось всего несколько пассажиров.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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