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Желтое предупреждение: во вторник пройдут сильные метели

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 16 января 2024, 08:15
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Сильная метель в Риге
Сильная метель в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 16 января, порывы северного, северо-западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Начиная с запада Латвии облачность уменьшится, на востоке сохранится пасмурная погода. Во многих регионах ожидается метель, местами сильная, на дорогах - гололед и снежные заносы.

Температура воздуха составит от -3 градусов днем на западном побережье Курземе до -11 градусов в Видземе, к вечеру мороз усилится.

В Риге больше всего осадков ожидается в первой половине дня. В связи со снегопадом действует желтое предупреждение. Порывы северного, северо-западного ветра в столице составят 16-19 метров в секунду, температура воздуха - до -6 градусов.

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