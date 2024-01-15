Желтое предупреждение: во вторник пройдут сильные метели

Начиная с запада Латвии облачность уменьшится, на востоке сохранится пасмурная погода. Во многих регионах ожидается метель, местами сильная, на дорогах - гололед и снежные заносы.

Температура воздуха составит от -3 градусов днем на западном побережье Курземе до -11 градусов в Видземе, к вечеру мороз усилится.

В Риге больше всего осадков ожидается в первой половине дня. В связи со снегопадом действует желтое предупреждение. Порывы северного, северо-западного ветра в столице составят 16-19 метров в секунду, температура воздуха - до -6 градусов.

Галерея: Зима в Латвии

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