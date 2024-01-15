Более 20 финских компаний экспортируют в Россию товары военного назначения

Российский предприниматель, проживающий в Финляндии, говорит, что знает своих клиентов уже много лет и доверяет им.

"Я на сто процентов уверен, что наши товары не попадают в использование оборонной промышленности", - говорит он.

Третья компания экспортировала газовые двигатели и компрессоры, подходящие для электростанций, компании, клиентами которой являются Пограничная служба ФСБ в оккупированном Россией Крыму и завод по производству электродвигателей для дронов. Завод входит в связанную с санкциями группу, которая производит системы, используемые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Россия использовала их в Украине.

Компании, с которыми связался МОТ, заявляют, что санкции разрушили бизнес. Некоторые говорят, что отправили своих сотрудников в принудительный отпуск или вовсе решили закрыться.

По крайней мере четыре компании, не указанные в отчете МОТ, находятся под уголовным преследованием.

Россия может требовать помощи от своих граждан, живущих в других странах

Осознанно ли российские компании в Финляндии поддерживают военную машину Путина? Или это просто погоня за экономической выгодой и безразличие? По результатам расследования, трудно сказать.

Работе российских властей способствует тот факт, что все граждане страны, включая лиц с двойным гражданством, по закону обязаны помогать органам безопасности.

"Россия может заставить своих граждан сотрудничать с властями РФ, угрожая административным штрафом или тюремным заключением и чиня другие препоны в случае, если те не согласятся", - говорит Микко Порвали, специалист по разведке.

В отчете МОТ он комментирует деятельность России в целом и не высказывает свою позицию в отношении компаний, ставших объектом расследования.

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