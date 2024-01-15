В РФ с начала войны возбуждено 273 уголовных дела о "фейках"

С момента введения в РФ уголовной ответственности за распространение "фейков" о российской армии Следственный комитет возбудил 273 уголовных дела, 90 из них - в 2023 году. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА "Новости", опубликованном в понедельник, 15 января.

В российские суды, по его словам, за почти два года было направлено 134 дела в отношении 136 человек, обвиняемых по этой статье. Еще 81 уголовное дело СК возбудил по статье о "дискредитации" вооруженных сил РФ, добавил Бастрыкин. В суды поступили 44 дела, фигурантами которых стали 45 человек.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", который ведет независимый подсчет политически мотивированных уголовных преследований в России, фигурантами дел о военных "фейках" проходят 261 человек, а о "дискредитации" российской армии - 154 человека.

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Административную и уголовную ответственность за "дискредитацию" российской армии, а также уголовную ответственность за "фейки" о военнослужащих в России ввели в марте 2022 года. Спустя год, в марте 2023 года, действие соответствующих законов было распространено на те же "нарушения" в отношении наемников и "добровольцев".

В декабре 2023 года Госдума РФ в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, вводящий ответственность за "фейки" о росгвардейцах, участвующих в войне против Украины.