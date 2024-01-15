Видео ⟩ Рижанин несколько месяцев ждал, пока сервис отремонтирует его автомобиль

Улдис выбрал автосервис из списка, предложенного страховщиком. Рижанин отдал поврежденный автомобиль в автосервис Senson Paint только в октябре, поскольку ему пришлось ждать два месяца, пока прибыли все необходимые детали.

Улдису обещали, что машина будет отремонтирована через месяц, но когда он приехал в оговоренный день, автовладелец был разочарован - машина так и не была отремонтирована. Улдис также заметил, что с крыши в машину просачивается вода.

Улдиса смутило, что машину попросили забрать вечером, после наступления темноты. По его словам, это время было выбрано для того, чтобы он не заметил дефектов.

Улдис обсудил с сотрудниками, что дефекты будут устранены, но в следующий раз мужчина заметил, что не были устранены другие проблемы.

Улдис считает, что сотрудники пытаются его обмануть, и вернуть не полностью отремонтированную машину. Представитель страховой компании Balta подчеркнул, что они участвовали в разрешении этого спора.

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) сообщило программе, что недавно получило жалобу от Улдиса, которая, по сути, относится к предоставленной услуге, а не к страховщику.

Рассмотрев все обстоятельства и информацию по делу, LTAB может рекомендовать всем трем сторонам встретиться для решения проблемы. LTAB также получило информацию о том, что страховщик намерен оценить свое дальнейшее сотрудничество с этим сервисом.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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